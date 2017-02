Deze mensen deden mee aan Tournée Minerale. Hielden zij het vol?

De laatste dag van februari. De laatste dag van Tournée Minerale. Honderdduizenden mensen ruilden hun pintjes en wijntjes in om een maand lang geen druppel alcohol aan te raken. Deze Vlamingen deden mee aan het initiatief van de Stichting Tegen Kanker en de DrugLijn. Maar hebben ze het nu, één maand later, volgehouden om alcoholvrij door het leven te gaan?

Stijn De Wolf (28) uit Dendermonde, theaterregisseur

Bij theaterregisseur Stijn De Wolf is het gelukt. “Het ging vlot, maar soms was het wel moeilijk. Ook al is het dan een echte hype geworden, veel mensen verwachten dat je meedrinkt, wanneer zij dat doen, onder het motto: “eentje kan toch geen kwaad”. Het moeilijkste moment kwam toen ik een biermand kreeg om me te bedanken voor een theaterproductie die ik regisseerde. Maar die heb ik veilig achter slot en grendel gelaten tot in maart (lacht). ”

Hij heeft er dit jaar wel heel wat minder opmerkingen over gekregen, vertelt Stijn aan onze redactie. “Volgens mij is een alcoholvrij bestaan nu meer aanvaard in de maatschappij, dankzij initiatieven zoals Tournée Minérale. Het voelt aan als een echte reinigingsperiode.” Stoppen met roken, dat gaat hij blijven doen, maar een glas meedrinken, daar gaat hij zich niet meer van onthouden. “Eén maand op de twaalf geen alcohol, dat is wel genoeg.”

Fleur De Beule (44) uit Beveren-Waas, zelfstandige (loodgietersbedrijf met echtgenoot)

Fleur De Beule was begonnen met goede moed, maar zondigde al een keertje toen ze twee weken ver was. “We moesten onverwacht gaan eten en we hadden zo’n helse week gehad, dat ik een paar glazen wijn heb gedronken.” Maar het initiatief helemaal links laten liggen, dat was ze ook niet van plan, en ze herpakte zich.

Tot nu. “Tournée Minerale? Ik zit aan de après-ski nu in Oostenrijk, dus nee, hoor!” bekent ze. Het eerste glas dat ze dronk na een tijdje droog te staan, herinnert ze zich nog goed: “Dat voel je direct, hé!” Ze last nog wel af en toe een alcoholvrij dagje in en ook wanneer ze een wedstrijd gaat skiën zal ze de sterkere dranken opnieuw afzweren. “Maar ik ben wel twee dagen vroeger begonnen, dan kan twee dagen sneller eindigen ook geen kwaad, hé. Toch? Als ik thuis kom begin ik er meteen opnieuw aan!”

Marc Luyten (48) uit Nijlen, proefuitvoerder in labo Agfa-Gevaert

De 48-jarige proefuitvoerder is er fier op: “Het is me gelukt!” Het was niet echt moeilijk, maar ook niet echt gemakkelijk, laat hij twijfelend weten. “Je moet er echt wel altijd op letten, het is geen gewoonte. Vooral tijdens verjaardagsfeestjes of optredens is het op je tanden bijten. Voor je vertrekt moet je jezelf echt even moed inspreken.”

Nu is het een stuk gemakkelijk om “nee” te zeggen tegen alcohol, vindt Marc. “Je hebt er eerst zo een inloopperiode voor nodig en dan gaat het beter. Dan zit je in het stramien dat je eraan helpt denken.” Heel wat van zijn vrienden deden mee en dat hielp ook, aldus Marc. “Dat doen in groep maakt het veel makkelijker.” Vanaf maart gaat hij wel opnieuw eens iets drinken, maar “ik mik op de helft minder dan vroeger”, zegt hij.

Kris Peeters (54) uit Puurs, minister van Werk

“Ik heb heel hard mijn best gedaan”, vertelt minister Kris Peeters aan onze redactie. “Ik heb het goed volgehouden en eigenlijk ging dat heel vlot.” Volgens de minister is het wel wennen om altijd een glas water of iets fris te nemen op een receptie, “maar dat werd vrij snel een gewoonte. Heel af en toe had ik ’s avonds na een lange dag wel eens zin in een glas wijn, maar ook daar kon ik aan weerstaan.”

Hij is nog steeds vol lof over het initiatief. “Qua sensibilisering werkt dit veel beter dan een vermanende vinger. Ik denk niet dat er al ooit eerder zo veel en zo breed is gediscussieerd over alcohol. Het was ook heel fijn om dit als deel van een grote groep te kunnen doen. Het was echt opvallend hoeveel mensen in mijn omgeving meededen.”

Na Tournée Minerale gaat hij wel opnieuw een glas wijn drinken af en toe. “Dat moet ook kunnen. Het belangrijkste is dat je je bewust bent van je alcoholgebruik en dat je daar verstandig mee omspringt. En daar heeft deze actie, zoals gezegd, bijzonder goed toe bijgedragen.” Volgend jaar denkt hij eraan om opnieuw mee te doen. “Zo’n leuk initiatief verdient zeker navolging.”