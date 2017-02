Standard legt zich niet neer bij puntenaftrek na derby tegen Charleroi

Standard kreeg twee weken geleden te horen van het BAS, het Belgisch Arbitragehof voor de Sport, dat het geen punten kreeg voor de gestaakte Waalse derby tegen Charleroi. Door die beslissing, en het daaropvolgende gelijkspel tegen KV Mechelen (2-2) missen de Rouches Play-off 1. Standard legt zich echter niet neer bij de beslissing, zo meldt de club op dinsdag.

Standard wil “geen onmiddellijke beslissing nemen om het kampioenschap te verstoren”, zo klinkt het in het persbericht van de Rouches. Wel wil Standard snel in overleg gaan met de betrokken instanties om te zien of er reglementswijzigingen kunnen gedaan worden inzake incidenten tijdens wedstrijden. De Luikse club wil zo ook een debat openen over hoe geschillen bij profclubs behandeld worden.

“Niettegenstaande zal het resultaat van deze discussie eventuele toekomstige stappen met betrekking tot dit dossier bepalen”, stelt Standard. “De zaak is dus nog niet afgesloten.”

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) besliste vorige week geen punten te kennen aan Charleroi en Standard na hun stopgezette competitiematch van 4 december 2016 in het Stade du Pays. Het BAS deed wel de sanctie om Standard matchen achter gesloten deuren op te leggen teniet.

De volledige verklaring van Standard:

“Na een grondige analyse van de beslissing van het BAS omtrent deze match heeft Standard de Liège beslist om de dingen niet te laten zoals ze zijn. Onze club is van plan om snel in overleg te gaan met de betrokken instanties om ervoor te zorgen dat er in de toekomst enerzijds reglementswijzigingen kunnen plaatsvinden inzake het beheer van incidenten tijdens matchen en anderzijds het debat kan geopend worden over de manier waarop de geschillen bij de profclubs behandeld worden”, zo klinkt het persbericht.

“Zowel inhoudelijk als op procedurevlak opent het huidige systeem de deur naar recidivisme en vormt het belangrijke problemen vanuit juridisch oogpunt. In het belang van het voetbal kunnen deze elementen, reeds aan de kaak gesteld in het verleden, niet blijven zoals ze zijn.”

“Standard de Liège zal geen onmiddellijke actie ondernemen om het kampioenschap te verstoren, maar niettegenstaande zal het resultaat van deze discussies eventuele toekomstige stappen met betrekking tot dit dossier bepalen. De zaak is dus nog niet afgesloten.”

