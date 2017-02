In Nederland gestolen auto klemgereden in België na lange wilde rit

Brecht - Een 22-jarige bestuurder is dinsdag op de E19 in Brecht opgepakt na een wilde achtervolging die in Rotterdam begon. De auto was drie dagen geleden gestolen in Amsterdam.

De achtervolging begon toen de bestuurder een stopsein in Kleinpolderplein, een verkeersknooppunt in het noorden van Rotterdam, negeerde. De Nederlandse politie kwam er snel achter dat de man met valse kentekens rondreed. De auto was drie dagen geleden gestolen in Amsterdam.

De achtervolging ging via de A20 en A16, die op de Antwerpse grens overgaat naar de E19, richting België. Er werden snelheden tot 200 kilometer per uur bereikt en een twintigtal eenheden van de Nederlandse en Belgische politie kwamen in actie. De politie zette ook een helikopter in.

De wilde achtervolging eindigde op de E19 in Brecht waar de bestuurder door de Belgische politie werd opgewacht en kon klemgereden worden. Opvallend is dat het voertuig waarmee hij reed een dag aan de politie kon ontkomen op de Afsluitdijk, de waterkering tussen Noord-Holland en Friesland. De Nederlandse politie onderzoekt wat er daar is gebeurd.

De gearresteerde bestuurder wordt zo spoedig mogelijk aan Nederland overgeleverd.