De honderdste voor Dries van Noten, "man met een klein ego en grote ideeën"

Op woensdag 1 maart zal het de honderdste keer zijn dat ontwerper Dries Van Noten de modellen klaarmaakt om zijn ontwerpen op de catwalk te showen. Hij is één van onze meest succesvolle ontwerpers, maar daar blijft hij kalm onder - geen evidentie in de 'over the top' modewereld. Blasé wordt hij nooit: "Je denkt dat je het gewoon bent, na honderd shows, maar het voelt nog altijd zoals de eerste show", zegt Dries Van Noten in een interview met de New York Times.

Hij draait al mee in het modecircus sinds de jaren tachtig, maar zijn imago is dat van een rustige man, gezegend met een onnavolgbare creativiteit, die zijn eigen koers vaart en niet noodzakelijk op de voorgrond wil staan. In een zeldzaam interview met de New York Times blikt hij terug op honderd shows. "Voor mij is een show een event, iets waar we naartoe werken. Dat is waarom ik er nog altijd in geloof. Ze zijn niet de kers op de taart, ze zijn de taart", zegt hij. Zijn eerste show hield hij in 1992 - toen hij zijn label oprichtte in 1986, was er niet eens geld voor een show. "We wilden echt gras op de catwalk, maar toen we het daar legden, zag het er bruin uit. Dus moesten we het echte gras schilderen om het echter te laten lijken. Alles wat fout kon gaan, liep toen fout".

Vandaag zijn de shows serieuzer dan in zijn begindagen, merkt hij op. "Toen ik begon, lachten alle modellen. Dat stopte ergens halverwege de jaren negentig. Accessoires werden belangrijker. Wie er op de eerste rij zat, deed er plots heel erg toe. Beroemdheden ook. De modellen werden grote sterren, de shows werden groots en alles werd duurder".

"Maar het is ook zo dat verandering goed is. De periode van verandering kan hobbelig en eng zijn, maar het moet gebeuren. Nu zitten we in een periode van een overdosis fashion. Er is te veel druk".

Ons verleden, herdacht voor de toekomst

Voor de honderdste show werkte Van Noten met prints uit zijn eerste collecties, waar hij een nieuw laagje met een ander design overheen legde. "Het is ons verleden, maar herdacht voor de toekomst. We hebben ook modellen uitgenodigd die onze eerste show gelopen hebben, tot meisjes die we pas vorig seizoen ontdekt hebben. Het zal een show worden met vrouwen van verschillende leeftijden uit verschillende delen van de wereld."

Vandaag werd ook de trailer vrijgegeven van een documentaire over Dries Van Noten, gemaakt door de Duitser Reiner Holzemer. Die focust niet alleen op het werk van de ontwerper, maar kreeg ook een inkijk in aspecten van zijn privéleven. "Eén van de meest succesvolle onafhankelijke ontwerpers ter wereld" en "Een man met een klein ego en grote ideeën", wordt hij onder meer genoemd in de film. De première is op 31 maart in Bozar in Brussel.