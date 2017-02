De ruimte behoort niet enkel toe aan jongens, en dat heeft Lego nu ook helemaal begrepen

Wetenschap en ruimtevaart leken in het Lego-universum steevast mannenzaken te zijn, tot het bedrijf in 2014 zijn eerste vrouwelijke wetenschapper lanceerde. Nu maakt Lego echter ook werk van een set waarin het vijf vrouwen viert die een grote invloed hebben gehad op de ruimtevaart.

De set zal de naam “Vrouwen van NASA” dragen en werd bedacht door wetenschapsjournalist Maia Weinstock die het idee poneerde bij Lego Ideas, een platform waarop fans nieuwe concepten kunnen aanbrengen. Wanneer zo’n concept 10.000 handtekeningen verzameld heeft, wordt het ook daadwerkelijk overwogen door Lego.

Vandaag raakte bekend dat het idee van Weinstock dit jaar nog in productie zal gaan. De set zal voorlopig de volgende vijf figuurtjes bevatten:

- Sally Ride, de eerste Amerikaanse vrouw in de ruimte - Mae Jemison, de eerste Afrikaans-Amerikaanse vrouw in de ruimte - Katherine Johnson, wetenschapster en wiskundige die meewerkte aan het Apollo-ruimtevaartprogramma. Zij werd dit jaar ook geportretteerd in de film Hidden Figures. - Margaret Hamilton, wetenschapster die software hielp ontwikkelen voor de Apollo-missies - Nancy Grace Roman, astronome die bekend is voor haar werk met de Hubble Ruimtetelescoop

Foto: Maia Weinstock

Het definitieve design van de set staat nog niet vast, de foto’s in dit artikel geven weer hoe Weinstock haar set vorm zou geven. Lego gaat nu met dat ontwerp aan de slag om de figuurtjes tegen het einde van het jaar in de winkels te kunnen brengen.

Thrilled to finally share: @LegoNASAWomen has passed the @LEGOIdeas Review and will soon be a real LEGO set! https://t.co/rcyjANsVD9 pic.twitter.com/b9OVx5UBaL — Maia Weinstock (@20tauri) February 28, 2017

