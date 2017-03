Derde kat in korte tijd neergeschoten door kattenhater

Evergem - Voor de derde keer in enkele maanden tijd ontfermt dierenartsenpraktijk Stoepe in Ertvelde zich over een kat die het slachtoffer werd van een loodjesgeweer. “We weten dat niet iedereen het voor katten heeft, maar wie schiet er nu in een woonwijk?”

Sinds enkele jaren steunt de gemeente Evergem een groep vrijwilligers die zich ontfermt over zwerfkatten in groot-Evergem. De katjes worden gevangen en naar dierenartsenpraktijk Stoepe in Ertvelde gebracht.

“We steriliseren de beestjes en geven ze de nodige verzorging”, zegt dierenarts Kathleen Van Hoye.

Vorig jaar gebeurde dat meer dan zeshonderd keer, maar niet iedereen heeft het duidelijk zo goed voor met de katten. De afgelopen maanden krijgt de praktijk steeds vaker meldingen van verdwenen katten, mogelijke vergiftigingen en zelfs enkele schietincidenten.