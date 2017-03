Aangereden voetganger krijgt nog klappen op de koop toe

Herzele / Hillegem - Een bewoner van de Perrestraat in Hillegem is maandag aangereden toen hij te voet op weg was naar huis. “Toen ik de bestuurder duidelijk maakte dat hier geen doorgaand verkeer toegelaten is, kreeg ik nog klappen op de koop toe.”

Werner Vandemeulebroucke is nog aan het bekomen van een pijnlijke ervaring van maandagnamiddag. “Ik was te voet op weg naar huis en zag een auto op mij afkomen. Omdat het hier smal is, nam het voertuig zowat de hele breedte van de straat in. Ik wou opzij springen maar kreeg de kans niet meer. De automobilist had mij blijkbaar niet opgemerkt en reed mij aan. Ik belandde op de motorkap van zijn voertuig. Gelukkig bleek ik niet ernstig gewond en ik maakte de bestuurder duidelijk dat er hier geen doorgaand verkeer toegelaten is. Maar de man reageerde woedend dat ik daar geen zaken mee had. Hij gaf me zelfs een paar harde klappen, sprong in zijn wagen en verdween met grote snelheid. Ik was zo verbouwereerd dat ik zijn nummerplaat vergat te noteren.”

Ze zijn het grondig beu, de bewoners van de Hillegemse Perrestraat. Almaar meer automobilisten razen door hun smalle woonstraat, ook al is er geen doorgaand verkeer toegelaten. “We hopen dat het Herzeelse bestuur eindelijk iets onderneemt want we werden al veel te lang aan het lijntje gehouden”, zegt Jan Ponnet namens het tijdelijke buurtcomité.