Roma-coach alweer lyrisch over Nainggolan: “Een ploeg met tien Radja’s wint altijd”

Radja Nainggolan blijft maar schitteren in Italië, dus blijft de lof voor Il Ninja ook toestromen. Zijn coach bij Roma, Luciano Spalletti, haalde nog eens de loftrommel boven op een persconferentie voor de bekerwedstrijd van woensdag. “Radja is de verpersoonlijking van de moderne voetballer”, aldus de Italiaanse oefenmeester.

Nainggolan is de evolutie van de moderne voetballer”, aldus Spalletti op zijn persconferentie. Zelfs als je tien Radja’s op een veld zou zetten en hen geen veldbezetting zou meegeven, zou die ploeg toch winnen, was Spalletti overtuigd. Hij hoopt alvast dat Il Ninja die lof meeneemt naar de belangrijke halve finale in de Coppa Italia, Roma neemt het woensdag op tegen stadsgenoot en rivaal Lazio Roma.

Radja Nainggolan scoorde dit weekend opnieuw tweemaal in de 1-3 zege van AS Roma bij Inter Milan. Voor de middenvelder was het de vierde wedstrijd op rij waarin hij scoorde, woensdag tegen stadsgenoot Lazio Roma kan hij die reeks verder zetten. Radja zelf hoopt er alvast op, en keek eerder deze maand zelfs al vooruit naar de finale tegen Juventus. “Ik ben naar Rome gekomen om te winnen van Juve, om een prijs te pakken”, aldus Nainggolanin een spraakmakend interview vanuit zijn auto.