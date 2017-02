Oscars 2017: de waarheid achter “de grootste blunder ooit” komt aan het licht

De schuldige voor de enorme blunder op de Oscaruitreiking zondagnacht - waarbij ‘La La Land’ eerst verkeerdelijk als beste film werd uitgeroepen - is bekend. Het gaat om Brian Cullinan, de boekhouder van PriceWaterhouseCoopers die verantwoordelijk was voor het uitdelen van de enveloppen met de winnaars in. “Brian heeft per ongeval de reserve-envelop voor beste actrice overhandigd”, luidt het in een persbericht.

Nadat de Academy - die bestaat uit meer dan 6.000 mensen uit de filmwereld - gestemd heeft op de genomineerde films, gaan alle resultaten naar accountantsbedrijf PricewaterhouseCoopers (PwC). Daar werken de boekhouders Martha L. Ruiz en Brian Cullinan, de enige twee mensen ter wereld die weten wie de Oscarwinnaars zijn voor de enveloppen worden opengemaakt. Zij steken de kaartjes met de namen van de winnaar in de enveloppen. De presentatoren krijgen die omslagen pas vlak voor de officiële bekendmaking.

Faye Dunaway en Warren Beatty. Foto: Photo News

Het was Cullinan die de envelop aan presentatoren Faye Dunaway en Warren Beatty gaf voor de uitreiking van de laatste, belangrijkste Oscar van de avond, die voor Beste Film. Toen Beatty de envelop opende, las hij meteen ‘La La Land’ voor. Het was pas nadat de cast van de populaire musical op het podium begonnen was aan hun bedankingsspeech, dat bleek dat er iets misgelopen was. Niet ‘La La Land’ maar ‘Moonlight’ was verkozen tot beste film.

De cast van ‘La La Land’ was bezig met hun bedankingsspeech toen de fout aan het licht kwam. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Wat was er gebeurd? Cullinan had per ongeluk de reserve-envelop van de Oscar voor Beste Actrice aan Beatty en Dunaway gegeven. Dat beeldje werd gewonnen door actrice Emma Stone voor haar rol in - inderdaad - ‘La La Land’. Beatty en Dunaway troffen dus geen schuld, zij lazen gewoon de naam voor die op hun kaartje stond.

Later mocht de cast van ‘Moonlight’, de echte winnaar, het podium alsnog op. Foto: REUTERS

Cullinan had enkele minuten eerder ook al een foto van Emma Stone backstage getweet. Het bericht werd intussen verwijderd, maar natuurlijk circuleerde die al op het internet:

Foto: *

“Na de fout duurde het ook te lang voordat de protocollen tot de correctie in gang werden gezet door meneer Cullinan en zijn partner”, aldus PwC in een statement. Volgens een van zijn collega’s voelt Cullinan “zich heel, heel slecht” en is hij “enorm kwaad op zichzelf”.