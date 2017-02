Een alcoholvrij pilsje, proef je dat eigenlijk? Wij testen het voor jullie uit

Geen alcohol. Dat was de missie tijdens februari voor Tournée Minerale. Voor sommigen kostte dat bloed, zweet en tranen. Anderen hebben dan weer de smaak te pakken en willen het met veel plezier nog enkele extra maanden volhouden. Daarvoor kunnen ze een beroep doen op alcoholvrij bier, want Jupiler zet zijn 0,0% versie nu nog sterker in de kijker. Maar proef je dat eigenlijk als je alcoholvrij bier aan het drinken bent? Wij testen het voor jullie uit.

De tijden zijn veranderd. Waar alcoholvrij bier lang een beetje stiefmoederlijk behandeld werd, is het nu meer en meer een volwaardige optie geworden voor mensen die wel een bierervaring willen maar niet noodzakelijk de alcohol. “We zijn met z’n allen bewuster geworden over ons alcoholgebruik en zoeken actief naar alternatieven die minder alcohol hebben”, zegt Arnaud Hanset, Marketing Directeur bij AB InBev.

“We zijn ervan overtuigd dat er voor alles een gepast moment is. We voelen dat er nu vooral veel jong volwassenen steeds meer open staan voor de laag- en non-alcoholhoudende bieren”, zegt Jean-Jacques Velkeniers, Business Unit President Europe West bij AB InBev. “Als leider in onze sector zien we het dan ook als onze morele rol om een voortrekkersrol te spelen om deze bieren groot te maken in België.”

Enkele leden van onze redactie proeven het verschil wel duidelijk, maar het blijft natuurlijk een kwestie van smaak, of je al dan niet fan bent van de alcoholvrije versie of niet. Maar het alternatief is er en mensen die hun Tournée Minerale nog graag wat verlengen, kunnen in verschillende vormen hun alcoholloze bestaan verder zetten.