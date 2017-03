Lichaam cipier ontdekt nadat hij al tien dagen niet meer naar café kwam: “Hij kwam normaal elke dag biljarten”

Ieper - De biljartclub van Café Du Boulevard rouwt om clublid en oud-cipier Ivan Gryson (60). Zijn lichaam werd pas een week na zijn dood ontdekt. Vrienden gingen op zoek, nadat hij zich al tien dagen niet op café had laten zien.

“We hadden hem voor het laatst gezien op 16 februari. Hij was boodschappen gaan doen en zei dat hij zich niet zo lekker voelde. Normaal komt hij tijdens de week elke dag biljarten, maar het was al tien dagen geleden dat we hem zagen. Daarom probeerden we hem een paar dagen geleden tevergeefs op te bellen”, vertellen Benny Dufraimont, uitbater van Café Du Boulevard op de hoek van de Capronstraat en de Haiglaan, en vriend Johny Deblander. “Misschien was hem wat overkomen. We belden tevergeefs ziekenhuizen in Ieper en Roeselare. Maandag belden we aan in de Capronstraat, opnieuw zonder respons. We contacteerden de politie, die het appartement controleerde. We beseften dat onze kameraad overleden was, wanneer agenten speciale handschoenen aandeden. De brandweer kwam het lichaam via de ladderwagen verwijderen.”