Gierige Nederlanders proberen op uitgekiende manier gratis wedstrijd Club Brugge bij te wonen

Twee Nederlandse YouTubers wilden wel erg graag naar een wedstrijd van Club Brugge gaan kijken. Enig probleem: ze wilden er niet voor betalen. Dan deden ze het maar met een origineel ideetje: (slecht) verkleed als een mascotte Bibi binnen proberen te raken... Op het YouTube-kanaal Gierige Gasten probeert het duo telkens op een zo goedkoop mogelijke manier te overleven.

Het was natuurlijk een mooie poging, maar het berenpak van de Gierige Gasten lijkt in de verste verte niet op beer Bibi. Zo ziet de ene mascotte van blauw-zwart er uit (centraal in beeld):