Het levenswerk dat Ludo (63) voor zijn gehandicapte dochtertje bouwde, dreigt nu te verdwijnen. En daar zijn 300 mensen het slachtoffer van

Ze zeggen het zelf in een petitie: als er niet snel een financiële wonderoplossing wordt gevonden, dreigt zwembad Het Dolfijntje in Willebroek te verdrinken. Het zwembad is het levenswerk van Ludo Deferme (63), die het 25 jaar geleden opende voor zijn dochter Els. Zij kan niet lopen, wel zwemmen. Vandaag ontvangt en begeleidt hij er ruim 300 mensen per week, die binnenkort voor een gesloten deur dreigen te staan.