Panne bij Amazon veroorzaakt problemen bij verschillende grote websites en apps

Een probleem bij Amazon Web Services (AWS), een onderdeel van webwinkel Amazon en de grootste leverancier van cloud-diensten op het internet, veroorzaakt dinsdagavond verstoringen bij verschillende grote websites en apps wereldwijd. Amazon zegt aan een oplossing te werken.

AWS is een erg winstgevende divisie van Amazon en was in het vierde kwartaal nog goed voor 3,5 miljard dollar omzet. Het bedrijf beschikt over datacentra op verschillende plaatsen in de wereld. Verschillende grote bedrijven, waaronder Netflix, rekenen op de diensten van Amazon Web Services.

Volgens technologiewebsites veroorzaakt de panne bij Amazon Web Services onder meer problemen op de sites van prentjeswebsite Giphy, de socialenetwerksite Slack en muziekdienst Soundcloud.

Ook bij Apple gaat een en ander verkeerd, zo blijkt uit de statuspagina van het bedrijf. Het is niet duidelijk of er daarbij ook een verband is met de problemen bij Amazon.