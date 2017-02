Wordt dit de volgende stap in de carrière van Anthony Vanden Borre?

Op zijn 16de was hij één van de grootste talenten die ons land ooit gekend heeft, op zijn 29ste is hij klaar voor zijn voetbalpensioen. Nu zijn contract bij Anderlecht is ontbonden, kan Anthony Vanden Borre zich gaan concentreren op een leven na het voetbal. Of het moet zijn dat hij zich in alle stilte nog maar eens klaarstoomt voor een spectaculaire comeback, zoals in 2013. Want met VdB weet je nooit.