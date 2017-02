Nieuwe iPhone 8 krijgt gebogen scherm zal zo’n 1.000 euro gaan kosten

De iPhone 8 zal volgens nieuwe informatie een gebogen scherm krijgen en de voor Apple typische Lightning-aansluiting verliezen. In plaats daarvan zou Apple nu kiezen voor een USB type C-aansluiting, zowat de standaard voor smartphones.

Volgens de Wall Street Journal zal Apple dit jaar nog drie nieuwe iPhones uitbrengen. Twee S-modellen die de huidige iPhones 7 en 7 Plus moeten opvolgen, en een speciale iPhone 8 die een jubileumeditie moet vormen ter gelegenheid van de tiende verjaardag van Apple.

Die iPhone 8 zou een gebogen OLED-scherm krijgen dat voorzien wordt door grote concurrent Samsung, maar dat is niet het enige opvallende verschil met de oudere generaties. De iPhone 8 zou geen home-knop meer krijgen, in plaats daarvan zou er onderaan de smartphone een aanraakgevoelig “functiegebied” komen. We kunnen alleen maar veronderstellen dat het om iets gelijkaardigs zal gaan aan de touch bars in de nieuwste Macbook Pro’s.

Nog volgens “betrouwbare bronnen” bij leveranciers van Apple zou het klinken dat alleen de iPhone 8 een glazen behuizing zullen krijgen en draadloos kunnen opladen, in tegenstelling tot eerdere informatie die stelde dat dat voor alle toekomstige modellen het geval zou zijn.

De telefoon zou ook een randloos scherm krijgen van 5,8 inch. Dankzij het gebrek aan randen zou de telefoon wel maar iets groter zijn dan de vorige iPhone van 4,7 inch. De prijs gaat door al die veranderingen echter zeker niet omlaag, geschat wordt dat hij meer dan 1.000 dollar zou gaan kosten, wat neerkomt op ongeveer 1.000 euro.

Voor bevestiging van de geruchten zal het wachten zijn op de release van de nieuwe telefoons, die zoals gewoonlijk in september zal vallen.