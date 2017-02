CLUBNIEUWS. Boete voor Genk, mist belangrijke pion Gent voorbereiding op play-offs?

KV Oostende en Zulte Waregem leven steeds zenuwachtiger toe naar de Bekerfinale eind maart. Bij KVO maakten ze een hilarisch liedje, Zulte Waregem zorgt ook al voor sfeer op de Heizel met heel wat bussen. KV Mechelen trekt met een delegatie richting Griekenland om een sterkhouder langer aan zich te binden, terwijl AA Gent een sterkhouder dreigt te verliezen in de aanloop naar de Play-offs! Uw dagelijkse portie clubnieuws!

AA GENT. Mist Yuya Kubo voorbereiding op play-offs door interlandverplichtingen?

AA Gent moet het tijdens de voorbereiding op de play-offs mogelijk stellen zonder Yuya Kubo. Kubo maakte vorig jaar deel uit van de nationale selectie en hij droomt stiekem van een nieuwe oproeping.

“Ik werk keihard, maar het is de bondscoach die beslist”, zegt Kubo. Op 23 maart speelt Japan tegen de Verenigde Arabische Emiraten en op 28 april ontvangt het Thailand. Deze twee interlands doorkruisen natuurlijk de plannen van Hein Vanhaezebrouck die zijn planning sowieso moet aanpassen wegens de onverhoopte Europese kwalificatie voor de 1/8-finales van de Europa League. Zo komt de geplande stage in Spanje op de helling. Allicht valt hierover eerstdaags de beslissing wanneer de praktische details voor de Europese return in Genk afgerond zijn.

José Luiz Rodriguez, de Panamese belofte van Gent, scheurde tijdens een interland met een jeugd­selectie de kruisband van zijn rechterknie. Er wacht hem een revalidatie van ruim een jaar.(ssg)

KV OOSTENDE. KVO maakt lied voor het 10.000ste Bekerticket

In het kader van het ‘Groen-rood-geel, Kleuren van de stad’ onthult KVO woensdagvoormiddag aan de gevel van het stadhuis een banner met het oog op de bekerfinale.

Voor de bekerfinale op zaterdag 18 maart werden intussen al 10.000 tickets verkocht. Om dat te vieren lanceerde KVO het cuplied: “KV Oostende viert de verkoop van het 10.000ste ticket voor de bekerfinale met de lancering van een KVO-cuplied, KVO, We Love You”. Enkele KVO-ambassadeurs zingen samen dit lied dat op www.kvo.be te horen en te bekijken valt: Garry Hagger, Charles van Domburg (en zijn Soulbrothers), Koen Van Impe, Sebastien Dewaele en Guga Baul. KVO hoopt dit via sociale media te verheffen tot een hit die ‘Couckenbak’ van voorzitter Marc Coucke kan evenaren. “KVO, het ploegsje van de kust, scoort voor en na de rust”, is één van de zinsneden van het nummer waarvoor zaterdag bij de competitiethuismatch KVO-Lokeren een generale repetitie plaats heeft. Bij het 15.000ste ticket volgt nog een tweede lied.

Deze ochtend oefenmatch tegen Roeselare

Dinsdagochtend beschikte Yves Vanderhaeghe over zijn hele kern op de ochtend­training. Woensdag speelt KV Oostende om 10 uur op het sportpark De Schorre in Oostende een vriendschappelijke wedstrijd tegen SV Roeselare. De kandidaat-promovendus uit 1B is immers op mini-stage aan de kust. KV Oostende stelt vooral spelers op die de jongste weken wat minder matchritme kenden naast enkele beloften. De beloften speelden 2-2 gelijk in Westerlo. Boujouh scoorde tweemaal vanop de stip. (rpo)

KV MECHELEN. KV naar Athene voor Kolovos

Zoals gemeld wil KV Mechelen Dimitris Kolovos definitief overnemen van Olympiakos. Dat de Griekse aanvaller de komende maanden in België revalideert, was al een eerste signaal. En volgende week vliegen voorzitter Johan Timmermans en algemeen directeur Marc Faes naar Athene, om samen te zitten met Olympiakos en een transfer te bespreken.

Gisteren werd Kolovos succesvol geopereerd. Hij kreeg al bezoek van Georgios Galitsios, Lokeren-rechtsback en een goeie vriend. Galitsios was er het hart van in dat Kolovos door slecht neer te komen zo’n zware blessure opliep, nadat hij hem onopzettelijk had aangetikt. Vitas (knie) en Schouterden zouden Anderlecht moeten halen. (dvd, thst, whb)

LOKEREN. De Ridder twijfelachtig

Steve De Ridder (bil) had gisteren nog last en trainde niet mee. Morgen staat er een scan gepland om de ernst van de blessure in te schatten. Hierdoor traint De Ridder deze week waarschijnlijk niet meer met de groep en is hij hoogst twijfelachtig voor de wedstrijd van dit weekend ­tegen Oostende. Ook ­Mario Ticinovic ondergaat aan het eind van de week een scan om te kijken hoe ver hij staat in zijn revalidatie.

Lokeren verloor afgelopen weekend voor de tweede keer op rij. Het was meteen ook de eerste thuisnederlaag onder leiding van Kristinsson. De IJslandse oefenmeester legde achteraf andermaal de vinger op de wonde. “Scoren blijft een gigantisch probleem. We puren enkele doelpunten uit stilstaande fases en penalty’s, maar op een andere manier scoren, blijkt heel erg lastig.” (whb)

STVV. Bondsparket eist 2.500 euro, STVV wil 90.000 euro voor vernielde grasmat

Tussen 70.000 en 90.000 euro. Dat is de kostprijs van de beschadigingen die op 10 februari door de vuurpijlen en voetzoekers van Genk-fans werden toegebracht aan de kunstgrasmat op Stayen. Bij STVV hoopt men dat bedrag te recupereren van de Limburgse buren. Intussen vordert ook het bondsparket nog een boete van 2.500 euro van Genk. Het was de derde keer binnen een tijdspanne van een jaar dat Genk zich moest komen verantwoorden voor het wangedrag van een deel van zijn supporters. Logisch dus dat bondsprocureur Van den Bossche daar de nadruk op legde. (rco, gus)

GENK. Club stelt zich burgerlijke partij

De club, vertegenwoordigd door raadsman Robby Loos en veiligheidsafgevaardigde Michel Cornelissen, weerlegde de feiten niet. Maar de advocaat beklemtoonde wel dat Genk er alles aan gedaan had om de incidenten te voorkomen.

“Wij waren ervan op de hoogte dat een bepaalde supportersgroep massaal vuurwerk had aangekocht. De club heeft de politie daarover ingelicht en het voorstel gedaan om die bepaalde supportersbus onderweg te onderscheppen en uitvoerig te controleren. Na intern overleg bij de politiediensten werd op dit voorstel niet ingegaan.” Genk heeft zich alvast burgerlijke partij gesteld en klacht ingediend tegen onbekenden. (rco, gus)

WAASLAND-BEVEREN. Volgende week kruisbandoperatie voor spits Ronnie Schwartz

Aanvaller Ronnie Schwartz krijgt van Waasland-Beveren vrij tot volgende week woensdag en trekt even naar zijn thuisland ­Denemarken. De ­operatie aan de kruisband van de Deense aanvaller staat volgende week vrijdag gepland. Niels De Schutter (lies) trainde uit voorzorg individueel. Ook Francois ­Marquet (rug) en Gilles Van Remoortere (lies) trainden niet mee met de groep en revalideerden van hun respectievelijke blessures. (whb)

ZULTE WAREGEM. Met 262 bussen naar de Heizel

Zulte Waregem trekt met 262 bussen naar de bekerfinale in Brussel. Dat zijn er zestig meer dan drie jaar geleden in 2014. De vrije verkoop van de tickets verloopt intussen vlotjes. Kaartjes zijn sinds gisteravond ook online verkrijgbaar.

Christophe Lepoint (enkel), Marvin Baudry (knie), Davy De fauw (schouder) en Timothy Derijck werken nog steeds individueel verder. (jcs)