Nu ook U2 aangeklaagd voor plagiaat: oordeel zelf over de meest spraakmakende ‘muzikale diefstallen’

Oude liedjes vervelen niet. U2 is de nieuwste naam in een lange rij van artiesten die het ­afgelopen jaar van plagiaat ­werden beschuldigd. Bekijk de lijst onderaan en bekijk de video om zelf te kunnen oordelen.

De Britse singer-songwriter Paul Rose ­beweert dat hij in 1989 het nummer Nae Slappin schreef en dat rondstuurde naar verschillende platenmaatschappijen, waaronder U2’s label Island Records. Volgens Rose roken Bono en The Edge destijds geld in het nummer en pikten ze delen uit de song voor The Fly, de eerste single van hun succesalbum Achtung Baby uit 1991. Nu stapt Rose naar de rechter en eist hij bijna vijf miljoen euro schadevergoeding van de Ierse band.

Waarom Rose zo lang wachtte om klacht in te dienen, weigert hij te zeggen. Maar gelijkenissen tussen de twee nummers zijn er zeker. Bono en co. reageerden nog niet op de aantijgingen, maar hoeven niet wakker te liggen van de hoge schadeclaim: volgens het ­zakenmagazine Forbes verdiende de groep afgelopen jaar maar liefst 51,7 miljoen euro met hun Innocence+Experience-tournee. En binnenkort trekt U2 alweer de baan op met het 30-jarig jubileum van hun album The Joshua Tree. Op 1 augustus staat de band in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion.

Ook zij kregen onlangs een proces aan hun been

Wie? Bruno Mars en Mark ­Ronson

Nummer?Uptown Funk

Klacht? Funkband College herkent hun nummer Young Girls uit 1983 in de wereldhit. Eerder stapten ook The Gap Band en meidengroep The Sequence naar de rechter. Het duo werd nog niet veroordeeld.

Wie? Ed Sheeran

Nummer?Photograph

Klacht? De rosse Brit zou de song gepikt hebben van het duo Martin Harrington en Tom Leonard. Zij eisen 18 miljoen euro. Ook Thinking Out Loud zou verdacht veel lijken op Marvin ­Gayes Let’s Get it On.

Wie? Beyoncé

Nummer?Formation

Klacht? Queen B leende een tekstregel van de overleden rapper Anthony Barré, maar vroeg daar nooit toestemming voor. Zijn nabestaanden klagen haar aan voor 18,8 miljoen euro.

Wie? Justin Bieber

Nummer?Somebody to Love

Klacht? Bieber en Usher werden in januari vrijgesproken. De zaak tegen Sorry, waar Bieber zang­lijnen van zangeres White ­Hinterland gekopieerd zou ­hebben, loopt nog.

Wie? Led Zeppelin

Nummer?Stairway to Heaven

Klacht? De bekendste plagiaatzaak van afgelopen jaar. Led Zep zou eind jaren zestig de intro van hun klassieker gestolen hebben van het nummer Taurus van Spirit. De groep werd vrijgesproken.

Wie? Pharrell Williams en ­Robin Thicke

Nummer?Blurred Lines

Klacht? Williams en Thicke moesten 4,8 miljoen euro ophoesten aan de erfgenamen van Marvin Gaye, omdat hun hit te veel leek op Got to Give it Up. Williams heeft nog een andere zaak lopen, voor zijn duet Spark the Fire met Gwen Stefani.