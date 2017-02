Wilt u een koopje doen? Het jacht van Piqueur staat ‘in de solden’

Wie het jacht van gewezen Optima-topman Jeroen ­Piqueur wil kopen, kan een zaakje doen. De vraagprijs is net met twee miljoen euro gezakt.

Een paar maanden geleden hing er aan de 43 meter lange Rubeccan (genoemd naar zijn kinderen Ruben en Rebecca) nog een prijskaartje van 11,9 miljoen euro. Maar nu staat de boot in Nederland te koop voor 9,8 miljoen euro, meldt de website De Rijkste Belgen.

Het schip ligt momenteel in het Spaanse Altea. Dat het überhaupt verkocht wordt, is opmerkelijk. Het gerecht heeft beslag gelegd op de Rubeccan. Volgens de firma die instaat voor de verkoop, is dat geen bezwaar. Maar het parket zou de zaak onderzoeken.