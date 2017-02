Kreeg doping vrij spel in veldrijden? Na WK werd geen enkele veldrijder nog gecontroleerd

Na het WK veldrijden in het Luxemburgse Bieles (29 januari) is op geen enkele cross meer een dopingcontrole geweest. Dat schrijft de Ier Andy Layhe, ex-veldrijder en verwoed strijder tegen doping, in een open brief naar de UCI. Het gaat om de veldritten van Hoogstraten en Middelkerke (Superprestige), Lille (DVV Trofee), Hulst (Brico Cross) en Oostmalle.

NADO Vlaanderen, dat de dopingcontroles bij ons organiseert, bevestigt: “Ons budget is beperkt en dus kiezen wij ervoor om op de wedstrijden te controleren waarvan wij denken dat het risico op inbreuken het grootst is”, zegt dokter Hans Cooman. “Dat risico is groter in de aanloop naar het WK dan erna. Maar uiteraard worden de crossers nog wel het hele jaar door buiten competitie gecontroleerd. Die controles – minstens drie per renner per jaar – zijn voor ons veel belangrijker.”