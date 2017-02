Eén wint strijd om Phillipe Geubels: wat met ‘De Slimste Mens’?

De paringsdans van de Vlaamse televisiezenders rond Philippe Geubels (35) is voorbij: de komende vier jaar zal de populaire stand-upcomedian uitsluitend op Eén te zien zijn. Dat is vooral slikken voor VTM, dat Geubels heel graag wou binnenhalen. Ook in Nederland is Geubels gegeerd, daar tekende hij een exclusiviteitscontract met RTL.

“Ik ben blij, ja.” Philippe Geubels antwoordt op zijn typische, droge ­manier wanneer we hem vragen naar de geweldige deal die hij met Eén heeft kunnen afsluiten. “Sorry”, zegt hij, “ik heb net vier uur in de auto ­gezeten, ik ben nog een beetje suf.”

Geubels heeft net in het noorden van ­Nederland vier voorstellingen ­gespeeld van zijn show Bedankt voor Alles, die eind april afloopt. Als hij die kaap heeft gerond, kan hij zich volledig storten op het eerste programma dat hij voor Eén zal maken, Taboe. Daarin gaat Geubels mensen opzoeken met wie je niet mag lachen omdat ze een beperking hebben of terminaal ziek zijn. Van die mensen wil de stand-upcomedian te weten komen welke moppen zij zelf grappig vinden en wat voor hen taboe is.

Geubels maakt het programma met productiehuis Panenka van Tom Lenaerts en Bart Cannaerts, die met het idee kwam.

Nood aan zekerheid

Toen in oktober vorig jaar bleek dat Geubels met Taboe voor het eerst een programma zou maken voor Eén, zei de woordvoerder van de zender al dat hij niet uitsloot dat Geubels ook in ­andere programma’s van Eén zou opduiken. Nu staat vast dat Geubels en Eén de komende vier jaar bevoorrechte partners zijn. Alle programma’s van en met Geubels zullen dus op Eén te zien zijn. En daar is de comedian tevreden opgelucht over.

“Toen mijn contract met Vier vorig jaar ten einde liep, ben ik vrijwel meteen in gesprek gegaan voor een nieuw contract, ook met andere zenders.” De opluchting heeft vooral te maken met de zekerheid die Geubels graag heeft. “Ik heb dat nodig om op een rustige manier te werken, zonder constante druk. Ik had ook geen zin in een contract dat me zou verplichten dingen te doen waar ik geen zin in had. Dat ik op Eén een heel groot publiek bereik, is natuurlijk mooi meegenomen.”

Geubels beseft dat hij met zijn keuze voor Eén andere zenders zal ontgoochelen. Vooral VTM wilde een zware financiële inspanning leveren om de stand-upcomedian binnen te halen. “Bij VTM had ik een goed gevoel, bij Vier nog altijd. Vier ligt me na aan het hart, dat blijft een coole zender. Ik heb gewoon gekeken naar de zender waar ik me het beste bij voelde, wie met de beste ideeën kwam. Dat bleek Eén te zijn. Ik ben nu vier jaar onder de pannen, maar ik ga er hard voor moeten ­werken.”

Wat met ‘De Slimste Mens ter Wereld’?

Nu Philippe Geubels ­exclusief voor Eén gaat werken, rijst de vraag of hij dit najaar opnieuw jurylid kan worden in het Vier-programma De Slimste Mens ter ­Wereld. Een exclusiviteitscontract tussen een zender en een gezicht houdt in principe in dat het gezicht op geen enkele andere zender te zien is, maar het is niet ondenkbaar dat Eén enige soepelheid aan de dag legt.

Zijn rol als zwaargewicht in de jury zal Geubels sowieso moeten opgeven: de stand-upcomedian deed vorig seizoen in zeventien van de veertig afleveringen mee. Het is ondenkbaar dat Eén Geubels dit ­najaar zo vaak zal uitlenen. Wat er met de fictiereeks moet gebeuren die Geubels voor Vier ging maken, weet hij nog niet. “Afwachten. Er wordt aan gewerkt.”