Twee zwaargewonden na hevige klap op gladde weg

Ninove / Outer - De overvloedige regenval, en het bijgevolg gladde wegdek, heeft dinsdagavond een zwaar ongeval veroorzaakt op de Lebekestraat in Outer.

Een Volkswagen Passat en Seat Leon reden er omstreeks 20.30 uur bijna frontaal op elkaar in, de twee chauffeurs raakten zwaargewond. Zij werden door de brandweer van Ninove en een MUG-team uit hun voertuigen bevrijd en met spoed naar de ziekenhuizen in Aalst gebracht.

De passagier uit de Seat Leon raakte als bij wonder slechts lichtgewond. Hij zou na de crash verklaard hebben dat de Volkswagen, die in de richting van Outer reed, plots aan het slippen ging. De klap was hard. De Volkswagen raakte de Seat met de linker voorzijde vol vooraan in de linkerflank. De Seat begon te spinnen, ging over de gracht en belandde in een weide. De Volkswagen kwam uiteindelijk in het midden van de rijweg tot stilstand.

De Lebekestraat werd twee uur lang volledig afgesloten voor het verkeer, de politie van Ninove ging de vaststellingen doen.