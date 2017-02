Lid van taxibende neergeschoten aan Brussel-Zuid

Sint-Gillis - In de Brusselse gemeente Sint-Gillis is gisteren rond 18.30 uur een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schiet­partij. Het slachtoffer maakt deel uit van een Afrikaanse clan die aan het Zuidstation rondrijdt met illegale taxi’s.

Een getuige zag hoe in de De Merodestraat, niet ver van het station, drie schoten werden gelost op een camionette. Niet veel later kwam die bestel­wagen aan het Sint-Pietersziekenhuis aan. Eén van de drie inzittenden had drie kogelwonden. De nog voortvluchtige dader zou deel uitmaken van een rivaliserende ­Afrikaanse taxibende.

Vorige week werd ­duidelijk dat er een ­bendeoorlog aan de gang is. Toen werd de leider van één van bendes op­gepakt nadat hij zijn ­rivaal met een mes had toege­takeld.