Ook de spelers van Club Brugge zijn in de ban van de Mol, dit zijn hun hoofdverdachten

We spraken met @VanakenHans en @VossenJelle over de Mol! Wie is jullie hoofdverdachte? pic.twitter.com/EDBQ0pcmRB

Ook bij Club Brugge zijn ze duidelijk in de ban van ‘De Mol’. Hans Vanaken en Jelle Vossen geven alvast aan wie zij op dit moment bovenaan hun lijstje van hoofdverdachten hebben staan.

Voor Jelle Vossen is het duidelijk, Eline is de mol. Om die stelling kracht bij te zetten, blikt terug op de fietsproef: “Het was opvallend dat de twee vrouwen redelijk snel uit de proef lagen. Vooral Eline, toch een politie-inspecteur, die fysiek niet zo sterk staat als ik dacht. Zij en Davey zijn op dit moment mijn hoofdverdachten. ”

Vanaken gaat niet akkoord met zijn teamgenoot. “We moeten het bij de fietsketting gaan zoeken. Davey is een technieker, hij had het beter kunnen doen. Maar mijn hoofdverdachte is en blijft Sam. Hij miste zogezegd een schakel om de fietsketting opnieuw te herstellen, het is perfect mogelijk hij die buiten beeld heeft weggegooid,” besluit de Limburger.