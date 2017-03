Vrouw van Philippe Geubels verkoopt kattenhotel

Boechout - Leen Corluy (35), de vrouw van stand-upcomedian Philippe ­Geubels, verkoopt na zes jaar “met pijn in het hart” hun woning met kattenhotel in Boechout.

LEES OOK. Eén wint strijd om Phillipe Geubels: wat met ‘De Slimste Mens’?

“Philippe treedt vaak op in Nederland. Het is gewoon veel leuker om dan meer samen te zijn. Hier blijven terwijl hij in Nederland toert, lijkt me niet ideaal.” Corluy benadrukt dat ze niet vast in ­Nederland gaan wonen. “Misschien huren we daar wel tijdelijk een appartement. We zien wel waar Philippes succes ons brengt.”

Tot september blijft kattenhotel Snoet nog open. “Dat heb ik mijn klanten beloofd.”