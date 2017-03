Katy Perry en Orlando Bloom nemen "afstand", maar iedereen weet wat dat betekent

Hoewel ze nog samen te zien waren op de Oscars, hebben Katy Perry (32) en Orlando Bloom (40) nu in een mededeling laten weten dat ze voorlopig niet langer samen zijn. De twee zijn ongeveer een jaar een koppel geweest.

Het zag er uit alsof Katy Perry en Orlando Bloom samen veel plezier hadden op de Oscars, maar volgens getuigen brachten ze die avond helemaal niet zoveel tijd in elkaars gezelschap door. "Ze gingen even samen op de foto, maar dat was het zowat", klonk het onder andere. Een veeg teken aan de wand?

Dat bleek inderdaad het geval te zijn en de twee hebben dan ook in een mededeling laten weten dat ze niet langer samen zijn. "Voor de geruchten of valse berichten uit de hand lopen, hebben we besloten om mee te delen dat Orlando en Katy op een respectvolle en liefdevolle manier afstand nemen van elkaar", klinkt het in de mededeling.

Geruchten dat het niet meer boterde tussen hen deden al langer de rond. Zo zouden ze in november nog even uit elkaar zijn geweest. Maar alles wees erop dat ze de laatste tijd het weer beter naar hun zin hadden samen. Niet dus.