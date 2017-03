Daarom zit een selfie nemen met Emma Watson er niet meer in

Emma Watson (26) is bezorgd om haar veiligheid en heeft daarom onlangs besloten niet langer meer met fans op de foto te gaan voor een selfie. Bovendien wil ze daarmee haar privéleven beter afschermen. Meteen ook de reden waarom ze niet aan de wereld vertelt of ze al dan niet een vriend heeft.

De 'Beauty and the Beast'-ster wil liever niet meer op foto's verschijnen, niet op selfies met de fans en niet op paparazzifoto's. Daarom heeft ze besloten haar privéleven nog strikter te gaan afscheiden. Dat ze niet langer meer met fans op de foto gaat, doet ze naar eigen zeggen ook om zich veiliger te voelen.

"Voor mij betekent dat een verschil tussen het hebben van een leven en niet. Als iemand met mij op de foto gaat en dat twee seconden later deelt op sociale media dan weet iedereen waar ik ben binnen een radius van tien meter. Ze kunnen zien wat ik draag en wie mijn gezelschap is. Ik kan gewoon geen zo'n gegevens meer vrijgeven." Al geeft de actrice wel nog mee dat ze zeker tijd maakt voor haar fans als ze gewoon een praatje willen slaan en als kinderen een foto vragen, dan weigert ze nooit.

Partner?

Hoewel ze zich dus niet helemaal afsluit van de buitenwereld, wil ze toch haar werk en privéleven strikt gescheiden houden. Meteen ook de reden waarom je haar nooit iets over een partner zal horen zeggen. "Ik wil consequent zijn: ik kan niet in een interview over mijn vriend praten en dan verwachten dat er geen paparazzi op de loer zullen liggen. Je kunt het niet allebei hebben. Ik heb al gemerkt dat in Hollywood wie je date helemaal verwikkeld raakt in de promotie van een film en dat het een deel van een performance en het circus wordt. Ik zou het haten moest ik iemand het gevoel geven dat hij deel uitmaakt van een show of act."