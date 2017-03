Voetballer scoort onbedoeld een prachtige wereldgoal in Engeland

De knapste goal van de nog prille week viel ongetwijfeld dinsdagavond te bewonderen. In de Engelse tweede klasse speelden Brighton en Newcastle de topper tegen elkaar, Newcastle won met 1-2 na late goals van Mohamed Diamé en Ayoze Perez en sprong zo naar de kop van het klassement. Vooral het doelpunt van Diamé was van knappe makelij, de Senegalees scoorde onbedoeld een wereldgoal die perfect in de bovenhoek paste! Bij Newcastle zat Matz Sels niet in de selectie.