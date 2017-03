Tips van professionals: zo begin je aan 'Dagen Zonder Vlees'

Met de vastenperiode is ook 'Dagen Zonder Vlees' begonnen, een periode waarin opgeroepen wordt om veertig dagen lang je vleesconsumptie in te perken. Voor beginnende veggies is het misschien even zoeken: heb je vleesvervangers nodig en wat zet je op het menu? Deze twee chefs, allebei goed met groenten, helpen je op weg.

Kevin Storms, chef achter het concept 'Foodstorms'

Waarom kies je zelf voor plantaardig?

“Ik kook al tien jaar vooral met groenten, ik ben er altijd tot aangetrokken geweest omdat er zoveel verschillende smaken en texturen zijn. Er is een verschillend aanbod in elk seizoen en je kan heel veel leven op een bord brengen.”

Heb je een tip voor beginnende veggies?

“Vergeet de klassieke opdeling aardappelen, vlees, groenten en combineer vooral heel veel groenten. Zorg ervoor dat je bord voor driekwart uit groenten bestaat. Wat je er nog bij serveert van eiwitten, of dat nu linzen zijn of vervangproducten, maakt niet zoveel uit. Veel groenten, een mix van kleur, dat ziet er goed uit en je bord zal er erg aantrekkelijk uitzien.”

“Je kan een groente maar beperkt smaak geven, daarom is het belangrijk om te werken met lekkere smaakmakers zoals kruiden, sausen, specerijen, azijn en olie. Daarnaast speel ik graag met groenten uit verschillende families: knolgewassen met groene groenten, kool met bladgroenten, … Als je de tegenstelling 'vlees-groenten' niet op je bord hebt, kan je dat contrast wel creëren door verschillende families van groenten te combineren en te mixen tussen hard, zacht en blad, rauw en gebakken, …”

Wat is jouw favoriete groente?

“Ik eet graag broccoli. Dat heeft een krokante textuur, een verrassende kleur en je kan het met heel veel sausen combineren, van een legumaise tot een currysaus.”

Vanaf 15 maart opent Kevin Storms de pop-up 'Foodstorms Layers' in de Sint-Jacobsnieuwstraat in Gent, met van donderdag tot zaterdag lunch en diner met drie kleine gerechtjes, Syrische keuken op woensdag en regelmatig brunch op zondag. Meer info op www.foodstorms.be

Steffi Vertriest

Steffi Vertriest, foodblogger en host van het programma 'De Gezonde Goesting' op culizender njam!

Waarom kies je zelf voor veggie?

“Ik ben niet echt een vegetariër, ik zou mezelf eerder een 'kwalitariër' noemen: ik eet maar één keer om de drie à vier weken vlees, maar dan kies ik wel voor kwaliteitsvlees. Ik doe ook niet moeilijk: als ik ergens uitgenodigd word waar vlees geserveerd wordt, eet ik wat de pot schaft. Voor mij is de keuze niet zozeer om weinig vlees te eten, wél om voornamelijk plantaardig te eten omdat het gezonder is. Ondertussen is het een gewoonte: ik maak een soort recepten waarin ik vlees nauwelijks mis. Daarnaast doe ik het ook voor het milieu. Wie de film 'Cowspiracy' heeft gezien, beseft hoe groot de impact is van vlees eten op het klimaat.”

Heb je een tip voor beginnende veggies?

“Een belangrijke tip is mentale voorbereiding: begin er niet zomaar aan, maar leef er naartoe. Mensen zijn soms ook bezorgd of ze wel alle voedingsstoffen kunnen binnenkrijgen, maar vegetarisch eten is meer dan alleen salades. Kikkererwten, linzen, bonen, champignons: ze zijn allemaal prima geschikt om vlees te vervangen. Je hoeft niet helemaal vegan te gaan, dus je kan gerust yoghurt en eitjes blijven eten, waarin heel veel stoffen zitten die je eventueel te kort zou kunnen komen als je geen vlees meer eet. Ik ben geen fan van vleesvervangers, omdat je vlees dan gaat vervangen door iets wat toch naar vlees ruikt en smaakt, en bovendien een bewerkt product is. Ik zie 'Dagen Zonder Vlees' als een uitgelezen kans om je gezondheid een extra boost te geven, door gezond en gevarieerd te eten. Maar dan moet je vlees wel door de juiste dingen vervangen: als je elke dag frieten eet, ben je ook vegetariër.”

Heb je een favoriet product om mee te koken?

“Ik werk heel graag met kikkererwten en zoete aardappel. Daarmee kan je snel een goede, stevige maaltijd op tafel zetten. Je kan ze verwerken in stoofpotjes met veel extra smaken tot een vullend gerecht, waarmee ook grote eters genoeg gegeten hebben. Zo zal niemand het vlees in je gerecht missen.”

Vanaf 1 maart zorgt Steffi samen met de andere njam!-chefs voor een uurtje inspiratie voor 'Dagen Zonder Vlees' tussen 19 en 20u op njam! Haar boek 'De Gezonde Goesting' komt uit op 15 maart.