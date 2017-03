Bizarre optische illusie: deze aardbeien zijn helemaal niet rood

De foto, die op Twitter verscheen en meteen veel gedeeld werd, toont een voorbeeld van kleurconstantie. Dat is het fenomeen dat ervoor zorgt dat een kleur hetzelfde zullen waarnemen, ook al is die eigenlijk veranderd door bijvoorbeeld een andere soort lichtbron. Ons brein probeert de blauwgroene foto te ‘rationaliseren’, waardoor het er een rode tint aan geeft.

De kleur die het meest ‘rood’ lijkt in de foto, is in werkelijk het grijsgroen dat je rechts in dit artikel ziet.

@social_brains I isolated a few of the colors that appear most "red" in the strawberries and put them on the white background to the right. pic.twitter.com/GJJ9PJqNxt