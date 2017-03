Vanaf 2018 waarschijnlijk videoscheidsrechter bij alle Eredivisiewedstrijden

De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) streeft ernaar om vanaf het seizoen 2018/2019 bij alle wedstrijden in de Eredivisie een videoscheidsrechter te hebben. Ook in België worden er testen gedaan met het systeem.

Vooralsnog wordt er in Nederland alleen in het KNVB-bekertoernooi getest met de videoarbiter. Die heeft zicht op alle beschikbare camerabeelden en kan bij een sleutelmoment de veldscheidsrechter bijstaan om een verkeerde beslissing terug te draaien. De testen in de beker maken deel uit van een testproject van de IFAB (het orgaan van de FIFA dat over de spelregels waakt, nvdr.). De videoscheidsrechter kan alleen ingrijpen bij vier wedstrijdbepalende momenten: een doelpunt, strafschop, rode kaart en bij een verkeerde identificatie van een speler.

Onomkeerbaar proces

De K.U. Leuven onderzoekt de resultaten van het testproject waar ook België deel van uitmaakt. Waarschijnlijk zal de IFAB op het einde van het seizoen 2017/2018 het project evalueren en beslissen of de Video Assistant Referee (VAR) over de hele wereld uitgerold zal worden of niet. De kans bestaat dus evenwel nog dat het project weer afgeblazen wordt, al lijkt de voetbalwereld daar niet echt rekening mee te houden. “Dit is sowieso een onomkeerbaar proces”, aldus de Nederlandse projectmanager Mike van der Roest aan het Nederlandse Algemeen Dagblad.

Nederland was een pioneer op het vlak van VAR-testen en het lijdt geen twijfel dat de KNVB voorstander is voor een blijvende implementatie in het voetbal. “Scheidsrechters balen van hun fouten”, zegt Van der Roest aan het Algemeen Dagblad, “Alles wat helpt die te voorkomen, juichen ze toe.”

In álle wedstrijden

En dus hoopt de KNVB om vanaf het seizoen 2018/2019 bij alle wedstrijden in de Nederlandse competitie een videoscheidsrechter te hebben. “Het streven is om het VAR-systeem in dat seizoen in de Eredivisie te gaan toepassen”, zegt Van der Roest.

Komend seizoen wil de KNVB reeds bij alle bekerwedstrijden een Video Assistant Referee hebben. De kans bestaat wel dat dit bij sommige amateursclubs niet zal lukken omdat er te weinig camera’s aanwezig zullen zijn om tot videoassistentie over te gaan.

Primeur in het voetbal

De KNVB maakte gisteren bekend dat de VAR vanaf de halve finales van het bekertoernooi vanuit een centrale plek op het Media Park in Hilversum opereert in plaats van in een busje nabij het stadion. Dat is een primeur in het voetbal. Het is ook veiliger, want op die manier dreigt de videoscheidsrechter niet aangevallen te worden door woeste supporters. Kevin Blom is vandaag de eerste videoscheidsrechter vanuit Hilversum. Hij staat met een headset in contact met arbiter Pol van Boeken bij de halve finale tussen Sparta-Vitesse in Rotterdam.

In Nederland hoopt men dat op het WK van volgend jaar in Rusland videoscheidsrechters zullen worden ingezet. Ook FIFA-voorzitter Gianni Infantino gaf eerder al aan voorstander te zijn van dat idee.

België ook testfase

Ook de Belgische competitie deelt neem aan het project van de IFAB. Bij ons zit men nog in de offline-testfase, dat wil zeggen dat er tijdens bepaalde wedstrijden al een videoscheidsrechter aanwezig is om de beslissing van de referee op sleutelmomenten te checken en te beoordelen. Alleen staat hij niet in rechtstreeks contact met de ref op het veld. Vanaf volgend seizoen zouden onze scheidsrechters dan ook “online” geholpen kunnen worden in 48 testmatchen en zal de videoreferee dus kunnen ingrijpen. Uiteindelijk zal de IFAB de knoop doorhakken of er na de testfase een vervolg komt.