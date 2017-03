"Modellen in Parijs heel slecht behandeld"

Meisjes worden tijdens castings voor de Parijse modeweek onmenselijk behandeld. Dat schrijft modellenagent James Scully op Instagram, waarmee hij een modellenbureau boycot

Veel jonge modellen dromen ervan om een defilé op de Parijse modeweek aan hun cv toe te voegen. Dat weten modellenbureaus ook en die maken volgens agent James Scully, die al werkte met Stella McCartney en Tom Ford, misbruik van de situatie. Meer nog: de grote naam in de modewereld beweert op Instagram dat de meisjes gewoonweg gruwelijk worden behandeld en dat racistische situaties geen uitzondering zijn.

Volgens Scully lieten de casting directeurs van het Franse Merk Balenciaga, Maida Gregori Boina en Rami Fernandes, meer dan 150 meisjes wachten in erbarmelijke omstandigheden. “Ze moesten drie uur wachten in een donkere traphal. Ze mochten de ruimte niet verlaten als ze zich wilden voorstellen. Dit was niet enkel sadistisch en gruwelijk, het was ook gevaarlijk en een paar meisjes die ik sprak waren getraumatiseerd. De meesten in de rij zegden castings voor Hermès en Elie Saab af omdat ze niet als beesten willen behandeld worden”, staat er te lezen op Instagram.

Scully voegt eraan toe dat hij heeft horen waaien dat sommige modehuizen, waaronder Lanvin, niet met dames met een getinte huid willen werken. “Als dit klopt, is het een serieuze stap terug in de evolutie van de modewereld”, staat er. Volgens de man gaan veel casting directeurs ook in de fout dor 15-jarige modellen te lokken voor modeshows, terwijl ontwerpers worden afgeraden om met meisjes jonger dan achttien jaar te werken. “Het is voor mij onvoorstelbaar dat mensen geen respect hebben voor menselijk fatsoen of het leven en de gevoelens van deze meisjes”, schrijft hij."Blijf jullie verhalen met me delen en ik zal ze blijven delen voor jullie. Het lijkt de enige manier te zijn om verandering te creëren en de macht terug te geven aan de modellen zelf", staat er nog.



Niet alleen het casting bureau waar Balenciaga mee samenwerkt, ligt onder vuur. Ook Hermès, Elie Saab en Lanvin blijken bezig te zijn met mensonwaardige praktijken. De modehuizen hebben nog niet op de heisa gereageerd - op Balenciaga na. Een woordvoerder zegt dat ze drastische veranderingen zullen invoeren tijdens het casten en dat ze de samenwerking met het huidige bureau stopzetten. Het luxemerk belooft respectvolle werkomstandigheden voor de modellen.