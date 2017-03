Lukaku blijft ambitieus: “Ik wil de grootste trofeeën winnen”

Romelu Lukaku heeft in een interview met Sky Sports gezegd dat hij de grootste trofeeën in het voetbal wil winnen. Zolang Everton als ploeg verbetert, is hij er gelukkig.

Romelu Lukaku werd in 2013 uitgeleend aan Everton door Chelsea. Een jaar later maakte hij de definitieve overstap, goed voor zo’n 35 miljoen euro. Zijn contract loopt nog tot 2019, maar er duiken regelmatig transfergeruchten op.

De Belgische spits laat alle gesprekken over zijn contract over aan zijn manager, maar heeft het wel over zijn ambities. “Natuurlijk wil ik de grootste trofeeën winnen. Ik moet doordoen zoals ik bezig ben en blijven verbeteren. Dat moet als je een van de beste spelers ter wereld wil worden. Kijk maar naar Messi, Ronaldo en Thierry Henry, dat zijn spelers die steeds beter worden. Ik wil niet te vroeg pieken, maar geleidelijk aan beter worden.”

Mino Raiola, de makelaar van Lukaku, gaf eerder deze week aan dat het 99,9999999 procent zeker is dat er een contractverlening aankomt voor de bonkige spits. “Ik laat alle gesprekken over mijn contract over aan mijn makelaar. Zelf wil ik gewoon voetballen. Je merkt op het veld dat ik erg gelukkig ben met de manier waarop Everton speelt. We moeten onze goede vorm houden.”

Lukaku staat momenteel op een gedeelde eerste plaats op de topscorerslijst in Engeland, met 17 treffers dit seizoen. “Wat ik meer doe dit seizoen? Ik werk harder en ik loop meer. Ik speel constanter en de coach wil dat ik meer doe op het veld. Ik heb al veel bijgeleerd, ik voel me goed bij de manier waarop we speler. Ik wil blijven verbeteren, net als de rest van het team.”