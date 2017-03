Cercle Brugge aanvaardt overnamebod AS Monaco

Cercle Brugge gaat in op het overnamebod van de Franse topclub Monaco. Dat meldt Cercle op zijn website. De Raad van Bestuur van de Vereniging is dinsdag akkoord gegaan met het bindend bod dat de Monegasken twee weken geleden gedaan hadden en gaat nu “de formele toestemming voor dit huwelijk vragen aan de leden van de VZW en de aandeelhouders van de CVBA”.

Twee weken geleden was bekendgeraakt dat Monaco Cercle ten huwelijk gevraagd had, de Fransen hadden een bod gedaan om de meerderheid van de aandelen van Cercle over te nemen. “Op 14 februari heeft de Raad van Bestuur van de CVBA Cercle Brugge K.SV. een bindend bod ontvangen vanwege AS Monaco FC voor een kapitaalverhoging onder een aantal voorwaarden onder meer op het vlak van financiering, bestuur en sportieve samenwerking”, aldus Cercle.

“We wensen te benadrukken dat de gemaakte afspraken het toekomstig voortbestaan van Cercle Brugge als een professionele voetbalvereniging zonder meer garanderen. Daarenboven hebben zowel Cercle als Monaco de gedeelde ambitie om van Cercle Brugge zo snel als mogelijk terug een stabiele voetbalploeg in de Pro League 1A competitie te maken. In de overeenkomst werden meerdere garanties opgenomen voor een blijvende verankering van Cercle in Brugge, een voortgezette sociale bewogenheid en een verdere uitbouw van de jeugdwerking met als doelstelling een blijvende doorstroming van eigen jeugd in het A-elftal”, meldt Groen-Zwart.

Cercle beëindigde afgelopen weekend de reguliere competitie in divisie 1B op de zesde plaats en speelt binnenkort play-downs om een verlengd verblijf in het profvoetbal af te dwingen.

De volledige mededeling:

Beste Cercle supporters,

Op 14 februari 2017 heeft de Raad van Bestuur van de CVBA Cercle Brugge K.SV. een bindend bod ontvangen vanwege AS Monaco FC voor een kapitaalverhoging onder een aantal voorwaarden o.m. op het vlak van financiering, bestuur en sportieve samenwerking.

De Raad van Bestuur van de CVBA Cercle Brugge K.SV. heeft inmiddels beslist om in te gaan op dit voorstel en zal nu de formele toestemming voor dit huwelijk vragen aan de leden van de VZW en de aandeelhouders van de CVBA.

We wensen te benadrukken dat de gemaakte afspraken het toekomstig voortbestaan van Cercle Brugge als een professionele voetbalvereniging zondermeer garanderen. Daarenboven hebben zowel Cercle als Monaco de gedeelde ambitie om van Cercle Brugge zo snel als mogelijk terug een stabiele voetbalploeg in de Pro League 1A competitie te maken.

In de overeenkomst werden meerdere garanties opgenomen voor een blijvende verankering van Cercle in Brugge, een voortgezette sociale bewogenheid en een verdere uitbouw van de jeugdwerking met als doelstelling een blijvende doorstroming van eigen jeugd in het A-elftal.

We houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en rekenen op jullie steun tijdens de play-downs om zo snel mogelijk zekerheid te bekomen van een verlengd verblijf in het professionele voetbal.