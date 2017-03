Gebakken lucht? Deze man verkoopt Zwitserse berglucht voor 230 euro per bokaal

Sommige internetondernemers verkopen zelfgemaakte kunstwerkjes, koekjes of prullaria. John Green (64) gooit het over een andere boeg. Hij verkoopt sinds vorige week ... lucht.

Foto: mountainairfromswitzerland.com

Green is een uitgeweken Brit en woont nu in Zwitserland, waar hij naar een ‘geheime locatie’ in de Alpen trekt om zijn bokalen op 3 kilometer hoogte met berglucht te vullen. De ondernemer noemt het zelf “het perfecte geschenk voor iemand die alles al heeft.” Hij hoopt dat zijn producten aanslaan bij kopers uit landen waar luchtvervuiling sterk aanwezig is. “Als ik de bergen in trek, voel ik me meteen beter. Ik voel me haast herboren.”

De prijzen van berglucht variëren van 90 euro (een klein flesje) tot 230 euro (3 liter). 25% daarvan schenkt Green aan het goede doel. De ondernemer garandeert dat de lucht authentiek is en voegt bij elke bestelling een echtheidscertificaat. Hij vermeldt ook telkens de exacte gps-coördinaten van waar de lucht ‘gevangen’ werd.

Green raadt aan om de lucht vooraf in de diepvriezer te koelen voor het beste effect. “Als je de fles dan opent, hoor je even een ‘psssjt’ en kan je diep ademhalen in de heerlijke berglucht. Maar je kan de fles ook gewoon dicht laten en bijhouden als collector’s item.”