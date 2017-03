Linda De Mol gaat afvallen voor het oog van heel Nederland

De Nederlandse tv-persoonlijkheid Linda De Mol (52) wil afvallen en gaat dat doen voor het oog van heel Nederland. Ze zal er op haar website Lindanieuws.nl ook eerlijke stukjes over schrijven. "Ik ben gewoon te dik", geeft ze aan.

Vanaf 20 maart wordt de riem aangespannen bij Linda De Mol. "Er moeten wat kilo’s af na een lange, lekkere winter", klinkt het. Vanaf dan vliegt ze erin en kan iedereen haar avonturen volgen via de Facebookpagina Linda.lijnt, via filmpjes en een doodeerlijk dieetdagboek. Via die weg wil ze zes weken lang haar doen en laten in haar gevecht tegen de kilo's rapporteren.

De bedoeling is dat niet enkel zij aan de slag gaat, maar ook anderen inspireert om iets aan hun gewicht te doen. Zo zullen er onder andere filmpjes verschijnen van Carlos Lens, de personal trainer van Linda, met workouts waar je zelf aan kan deelnemen.