600 euro voor reizigers van vertraagde TUI-vlucht tussen Dominicaanse Republiek en Brussel

De passagiers van de TUI-vlucht tussen Punta Cana (Dominicaanse Republiek) en Brussel die afgelopen december heel wat vertraging opliep, krijgen een vergoeding van 600 euro. Dat meldt consumentenorganisatie Test-Aankoop in een persbericht.

Op 7 december 2016 kon de geplande TUI-vlucht tussen Punta Cana (Dominicaanse Republiek) en Brussel - met 200 passagiers aan boord - niet vertrekken op het voorziene uur. De Boeing 787 Dreamliner die de passagiers naar hun bestemming moest brengen, bevond zich op dat ogenblik immers in Mexico voor reparatie.

Passagiers onwel

Om die reden werd een Airbus 340-300 van de Spaanse maatschappij Plus Ultra ingevlogen. Dat vliegtuig was op dat ogenblik echter in een bedenkelijke staat: een verstikkende kerosine-geur, onbruikbare toiletten, natte zetels, hoofdsteunen die los kwamen en een niet – functionerende airconditioning. Door de slechte airco en de geur werd een aantal passagiers onwel waardoor ze met een ziekenwagen moesten worden weggebracht. De rest van de inzittenden werd vervolgens naar hotels in de buurt gevoerd.

’s Anderendaags was het vliegtuig hersteld en klaar voor vertrek. Een vijftigtal personen weigerde echter om in te stappen voor de negen uur durende vlucht richting Brussel. Hoewel de komst van de Dreamliner pas gepland was 10 december, besloten een heel aantal passagiers toch te wachten op die vlucht om huiswaarts te keren.

“In een spijtig geval zoals hier, voorziet de Europese wetgeving erin dat de passagiers een schriftelijke mededeling krijgen waarin hun rechten worden uiteengezet”, meldt Test-Aankoop. “Passagiers hebben dan recht op bijstand en verzorging door middel van maaltijden, verfrissingen en het aanbieden van communicatie (telefoon, mail) en transport naar het hotel en naar de luchthaven voor de volgende vlucht. Daarnaast hebben de passagiers ook recht op een schadevergoeding van 600 euro. Bovendien kan een supplementaire vergoeding worden toegekend in geval van persoonlijke schade (bijvoorbeeld: een auto die langer in de parking staat dan gepland, nvdr.).”

Oplossing

Meerdere reizigers namen contact op met Test-Aankoop om hun rechten te laten gelden. Samen met TUI kwam de consumentenorganisatie snel tot volgende oplossing:

- Alle passagiers ontvangen 600 euro.

- De passagiers die alsnog de vlucht van Plus Ultra namen, worden vergoed voor de betaalde supplementen (bijvoorbeeld voor ‘comfort plus’).

- De reizigers die beslisten om de Plus Ultra-vlucht niet te nemen en via een andere maatschappij terugkeerden, worden tegemoetgekomen in de kosten van de vliegreis.