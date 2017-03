Modeketen Zara slaat de bal mis met affiche voor dames met rondingen

De Spaanse modeketen Zara wil een nieuwe lijn jeansroeken voor dames met rondingen promoten en doet dat met... een foto van twee ultraslanke jonge vrouwen. De Ierse Twitter-gebruikster Muireann O’Connell vindt dit niet kloppen en plaatste een kiekje van het promotiemateriaal in een winkel op haar pagina. “Zara, dit moet wel een grap zijn”, schreef ze erbij .

De reacties op haar tweet, die op een dag tijd al bijna tienduizend keer is gedeeld en al meer dan vijftienduizend likes verzamelde, zijn allesbehalve mals. Veel andere Twitteraars begrijpen absoluut niet waarom de keten slanke modellen gebruikt om de broeken aan te prijzen. Een overzicht van hun tweets waarmee ze hun verontwaardiging uitdrukken.

"Weten jullie daar wel wat rondingen zijn?", passeert meermaals de revue. Een andere gebruiker beklemtoont dat elk lichaam mooi is, maar dat deze affiches jonge meisjes kunnen opzadelen met complexen over hun figuur. "Dit is een verradderlijke reclama", staat er te lezen.

You have got to be shitting me, Zara. pic.twitter.com/tiOsJv5AVy — Muireann O'Connell (@MuireannO_C) 28 februari 2017

ZARA DO YOU KNOW WHAT CURVES ARE pic.twitter.com/NjJaPnCNx2 — MattMo (@mattmodeterding) 28 februari 2017

@ZARA I'd have a word with your advertising department.....curves?.....where?... pic.twitter.com/Ela4HiUsdO — Millie Faulkner (@MillieatLRC) 15 februari 2017