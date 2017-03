KV Oostende verliest oefenduel tegen 1B-finalist Roeselare, maar krijgt een opsteker

KSV Roeselare bewees dat het klaar is voor de finale in 1B met een 0-2 zege tegen KV Oostende. Op 5 en 12 maart strijdt Roeselare met Antwerp om promotie naar eerste klasse. KV Oostende kreeg ondanks het verlies een opsteker: Silvio Proto speelde zijn tweede wedstrijd na een lange blessure.

KV Oostende en KSV Roeselare hebben een goede verstandhouding, en dat resulteerde in een vriendschappelijk duel op De Schorre, het oefencomplex van de kustploeg. Roeselare-coach Mercier zag een uitstekende kans om zijn ploeg klaar te stomen voor de finale tegen Antwerp, terwijl Vanderhaeghe zijn invallers ritme liet opdoen. De herstelde Silvio Proto speelde zijn tweede wedstrijd, maandag speelde hij al bij de beloften.

Brouwers scoorde het eerste doelpunt voor Roeselare, op aangeven van Ibou. Oostende ging na de rust op zoek naar de gelijkmaker, maar botste telkens op Coppens. Uiteindelijk verdubbelde Jakolis de score met een harde knal. Roeselare tankte wat vertrouwen in aanloop naar de heenwedstrijd op de Bosuil. KV Oostende is klaar voor het thuisduel tegen Lokeren, een punt is voldoende om Play-off 1 te bereiken.