“Mannen en vrouwen verwachten hetzelfde van porno”

Mannen en vrouwen die porno kijken, doen dat het liefst alleen omdat hun voorkeuren verschillen maar ze verwachten wel hetzelfde. Dat blijkt althans uit een online rondvraag van de Nederlandse site rond seksualiteit Shespot.nl.

Aan het zogenaamde Grote Porno-onderzoek werkten in totaal 1.800 mensen met uiteenlopende opleidingen mee. Zo’n 25 procent van de respondenten was vrouwelijk, 75 procent van hen was een man. Uit het onderzoek kwamen enkele opvallende conclusies naar voren: ruim 95 procent van de deelnemers kijkt om de week en minstens een keer per maand naar porno. Vrouwen en mannen zetten bijna evenveel een seksueel filmpje op via hun smartphone of computer. Qua hoeveelheid is er een verschil tussen beide geslachten, maar dat is verwaarloosbaar.

Hoewel ze bijna evenveel naar porno kijken, wordt de content toch aangeboden in verschillende categorieën. De reden? Koppels kijken niet vaak samen. Mannen en vrouwen voelen zich graag vrij tijdens het kijken, maar daarnaast kunnen veel dames zich niet altijd vinden in de filmkeuze van hun (mannelijke) partner. Daarom moet er ingespeeld worden op hun afzonderlijke behoeftes.

Drie raakvlakken

Drie van die behoeftes komen overeen. Er zijn zowel mannelijke en vrouwelijke pornokijkers drie vereisten waaraan porno aan moet voldoen. De acteurs zichtbaar plezier hebben in hun werk(56 procent) en realistische lichamen hebben (46 procent). Ruim 44 procent van de deelnemers vindt ook mooie beelden een must. “Uit het onderzoek blijken mannen én vrouwen dezelfde pornobehoefte te hebben. Ga jullie gang maar hou het plezant, ga op ontdekkingstocht en vooral, respecteer elkaars grenzen”, aldus seksuologe Goedele Liekens in een reactie aan de site.

Ondanks de raakvlakken mist een standaard pornofilmpje volgens de geënquêteerden nog het een en ander. Er is ruimte voor betere verhaallijnen, ruigere scènes zonder dat ze extreem worden, meer vaart in het verhaal en een gevarieerder aanbod. Maar betalen voor (kwalitatieve) porno? Dat ziet 71 procent van de deelnemers absoluut niet zitten.

Een overzicht van de favoriete filmpjes bij mannen en vrouwen:

Mannen

– Aantrekkelijke vrouwen (81 procent)

– Orgasme (61 procent)

– Penetratie (55 procent)

– Orale Seks (55 procent)

– Verzorgd uiterlijk (41 procent)

Vrouwen

– Aantrekkelijke vrouwen (61 procent)

– Orgasme (59 procent)

– Aantrekkelijke mannen (57 procent)

– Penetratie (52 procent)

– Spanningsopbouw (51 procent)