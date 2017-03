Deschamps reikt Benzema voor het eerst weer de hand

Didier Deschamps, bondscoach van Frankrijk, heeft voor het eerst weer de hand gereikt aan Karim Benzema. De spits van Real Madrid werd door de Franse voetbalbond (FFF) uit de kern van de nationale ploeg geweerd nadat hij betrokken was bij een afpersingszaak van zijn ploeggenoot Valbuena. Maar de FFF maakte Deschamps duidelijk dat Benzema weer opgeroepen mag worden voor de nationale ploeg.

Eind november 2015 barstte er een klein bommetje in de voetbalwereld toen bekend geraakte dat Karim Benzema betrokken zou zijn bij een afpersingszaak van zijn ploegmakker Mathieu Valbuena. De spits van Real Madrid zou bemiddeld hebben tussen zijn vriend Karim Zenati en Valbuena.

Benzema zou tegen zijn Franse ploeggenoot gezegd hebben dat zijn vriend bij hem in Lyon langs zou komen om een sekstape van Valbuena te vernietigen. De kleine middenvelder moest daar wel 150.000 euro voor betalen. Benzema ontkende meteen dat hij iets met de zaak te maken had. Toch schorste de Franse Voetbalfederatie (FFF) hem en “Big Benz” was niet meer selecteerbaar door zijn acties.

Deur op kier

De Franse voetbalbond heeft bondscoach Deschamps nu laten weten dat hij de 29-jarige spits weer kan selecteren. In een interview met Le Parisien zet Didier Deschamps de deur op een kier voor een eventuele terugkeer van de Algerijnse-Fransman in de selectie. Deschamps benadrukt dat hij geen wrok koestert ten opzichte van Benzema voor wat hij gedaan heeft. “Wat gebeurd is, is gebeurd, maar ik voel geen rancune tegen hem”, benadrukt hij. Het zal de bondscoach alleszins niet verhinderen om Benzema terug in de selectie op te nemen. “Een selectie baseer je niet op: ‘Die heb ik graag, die heb ik niet graag.’ Het gaat hier over één van de beste Franse aanvallers.”

In het begin van het jaar zei Deschamps al aan L’Equipe dat zijn beslissing over Benzema niet definitief was. Deze keer voegde de trainer eraan toe dat er geen vervaldatum staat op hoe lang de spits nog naast de selectie zal vallen. Het is dus nog niet zeker dat Benzema onmiddellijk terugkeert bij het nationale elftal. De Fransman is de laatste tijd op zoek naar zijn beste vorm bij Real Madrid en scoorde nog maar vijfmaal in de Spaanse competitie. Door de samenloop van omstandigheden veroverden onder andere Griezmann en Giroud de plaats in de spits. “Als het in het belang van het team is, dan roep ik hem terug op. Ik maak mijn beslissingen enkel op basis van sportieve prestaties. Hij is nog steeds één van de beste Franse aanvallers, dus niets is onmogelijk”, aldus Deschamps in Le Parisien.

De laatste selectie van de Madrileense aanvaller dateert al van 8 oktober 2015 toen Frankrijk met 4-0 won tegen Armenië. Afwachten dus of Benzema binnenkort weer in het Franse truitje te bewonderen zal zijn.