Wanhopige moeder dumpt pasgeboren baby met Down net buiten ziekenhuis

Enkele bewakingscamera’s hebben aan een ziekenhuis in de Kazakse stad Shymkent hartverscheurende beelden gefilmd. Een moeder was zo overstuur doordat ze was bevallen van een baby met het syndroom van Down, waardoor ze besloot om het kleine meisje zonder kleren aan de parking van het ziekenhuis achter te laten. Pas de ochtend nadien werd de baby in veiligheid gebracht door een dokter.

De beelden zijn onlangs online opgedoken. Vermomd met een lange jas en een hoed ging de vrouw ’s nachts naar buiten om haar kind achter te laten. Het was uiteindelijk dokter Zhalgas Usehanov die de baby in de ochtend opmerkte en terug naar binnen bracht. “Eens ik in het ziekenhuis aankwam, sprak iedereen over een baby die ze door het raam konden zien”, vertelde hij. “Toen ik naar buiten keek, zag ik eveneens dat er buiten een baby lag. Ik rende meteen naar haar toe, nam de baby in mijn armen en snelde terug naar onze afdeling.”

De baby zou langer dan een uur op de grond hebben gelegen terwijl het regende. Ze wordt verzorgd op intensieve zorgen en vecht momenteel voor haar leven. De politie onderzoekt de bewakingsbeelden en is nog op zoek naar de moeder.