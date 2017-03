Deze week begint Chinese competitie: alles wat u moet weten over het avontuur van Witsel en co

Vrijdag trapt de Chinese Super League eindelijk de competitie op gang. Meer dan andere jaren zal de wereld met argusogen kijken naar de avonturen in het ‘Land van de Draak’. Door de miljoenentransfers die alle Chinese ploegen hebben gedaan de afgelopen transferperiode kreeg de competitie een heuse kwaliteitsinjectie, al blijft het natuurlijk afwachten hoe de buitenlandse toppers hun overstap naar Azië zullen verteren. Hier vindt u alles wat u moet weten over het avontuur van Axel Witsel en zijn metgezellen.

Transferrecord

Hét onderwerp waardoor de Chinese Super League dit jaar extra in de schijnwerpers staat: het geld. De Chinese president Xi Jinping zette een masterplan op poten om het Chinese voetbal op de kaart te zetten. Miljarden werden er in de industrie gepompt, maar dat geld ging niet terug naar de Chinese bevolking. De ploegen kozen er namelijk voor om het geld te investeren in kwaliteitsvolle buitenlanders, in plaats van aanvankelijk het geld te investeren in een jeugdopleiding.

Daardoor zag de Chinese overheid zich genoodzaakt tot een nieuwe regel: ploegen mogen slechts drie niet-Chinese spelers opstellen tijdens een wedstrijd en vijf niet-Chinese spelers in hun ploeg hebben.

De Chinese ploegen gaven tijdens de afgelopen transferperiode, die dinsdag officieel sloot, maar liefst 388 miljoen euro uit aan vedettes als Axel Witsel, Carlos Tevez, Oscar of doelpuntenmachine Odion Ighalo. Dat is 130 miljoen euro meer dan de Premier League tijdens de wintertransfermercato, terwijl de Engelse competitie nochtans gekend staat om zijn overdreven uitgaven op de markt.

Tevez kwam relatief goedkoop over naar Shenhua, maar tekende er wel een miljoenencontract. Foto: EPA

De vijf duurste inkomende transfers: Oscar (60 miljoen), Ighalo (23 miljoen), Chendong Zhang (20 miljoen), Axel Witsel (20 miljoen), Alexandre Pato (18 miljoen).

De ploegen

De Chinese Super League bestaat uit zestien ploegen:

Alle ploegen in beeld. Axel Witsel speelt bij Tianjin Quanjian. Foto: rr

Er is geen play-off systeem zoals in België, dus is het redelijk eenvoudig: alle ploegen spelen tweemaal tegen elkaar. De kampioen plaatst zich voor de groepsfase van de Aziatische Champions League, de twee runners-up spelen de derde en laatste voorronde. Axel Witsel speelt bij Tianjin Quanjian en speelt zijn eerste wedstrijd bij Guangzhou R&F.

De regerende kampioen en meest bekende ploeg uit China is Guangzhou Evergrande. Guangzhou won de titel zes jaar op rij en gaat op zoek naar een zevende opeenvolgende titel. Ze bleven opvallend rustig tijdens de afgelopen transferperiode en kochten geen enkele buitenlandse topper. Never change a winning team, denkt manager Luiz Felipe Scolari ongetwijfeld...

Jackson Martinez is de bekendste speler bij Ganghzou Evergrande, maar de Colombiaan heeft iets te bewijzen na een flauw eerste seizoen in China. Hij scoorde maar vier doelpunten in 16 wedstrijden en werd door Ghanghzou zelfs van de spelerslijst voor de Aziatische Champions League gehouden.

Jackson Martinez heeft iets te bewijzen (archieffoto). Foto: REUTERS

De spelers (en trainers)

De buitenlandse spelers zijn natuurlijk de blikvanger in China. Deze buitenlandse toppers spelen in China:

Beijing Guoan: Renato Augusto, Jonathan Soriano, Burak Yilmaz Changchun Yatai: Odion Ighalo Ghangzhou Evergrande: Paulinho, Jackson Martinez Hebei China Fortune: Ezequiel Lavezzi, Hernanes, Stéphane Mbia Henan Jianye: Christian Bassogog Jiangsu Suning: Ramires, Alex Teixeira Shandong Luneng: Diego Tardelli, Graziano Pellè, Papiss Cissé Shanghai Shenhua: Carlos Tevez, Fredy Guarin, Obafemi Martins Shanghai SIPG: Hulk, Oscar, Ricardo Carvalho Tianjin Quanjian: Axel Witsel, Alexandre Pato Tianjin Teda: Ideye Brown, John Obi Mikel

Naast de buitenlandse spelers zijn ook de buitenlandse managers steeds meer in trek in de Super League. Maar liefst 13 van de 16 ploegen hebben een buitenlandse coach: Luiz Felipe Scolari (Guanghzou Evergrande), André Villas-Boas (Shanghai SIPG), Gustavo Poyet (Shanghai Greenland), Manuel Pellegrini (Hebei China Fortune), Felix Magath (Shandong Luneng Taishan) en Fabio Cannavaro natuurlijk, de trainer van Axel Witsel bij Tianjin Quanjian.

Fabio Cannavaro, de trainer van Axel Witsel bij Tianjin Quanjian (archieffoto). Foto: EPA

De stadions

Axel Witsel speelt zijn thuismatchen in het “Haihe Educational Football Stadium”. Geen al te groot stadion, want Tianjin Quanjian promoveerde vorig seizoen uit de tweede klasse naar de Super League. Het stadion van de ploeg van Witsel heeft een capaciteit van slechts 30.000 toeschouwers. Dat is ongeveer te vergelijken met het Jan Breydelstadion in Brugge. Peanuts natuurlijk in een land als China.

Haihe Educational Football Stadium. Foto: rr

Het grootste stadion in de Chinese Super League behoort niet tot kampioen Guangzhou Evergrande (Tianhe Stadium heeft een capaciteit van 58.500 toeschouwers) maar tot Beijing Guoan. Het Workers Stadium in Peking heeft een capaciteit van 66.000 toeschouwers. Het werd ook gebruikt tijdens de Olympische Spelen in 2008.

Workers Stadium in Peking. Foto: Wikipedia

Waar te volgen?

Via digitale televisie zal de Chinese Super League alvast niet te volgen zijn in België. Daarvoor moeten de fans op zoek via niet zo legale sites. Belangrijk om te weten: terwijl China 9.597 km² is, heeft het land maar één tijdzone: zeven uur later dan in België.

Daardoor vallen de wedstrijden in China meestal samen met de ochtend of vroege middag in België. Axel Witsel speelt zijn eerste wedstrijd bijvoorbeeld komende zaterdag om 08u30 Belgische tijd. Ideaal voor tijdens de brunch op zaterdag. Kampioen Guangzhou Evergrande speelt zondag om 12u35 Belgische tijd.