RB Leipzig dreigt plaatsje in Champions League te verliezen door Oostenrijks broertje

Red Bull Leipzig, de ‘meest gehate club in Duitsland’ is aan een schitterend seizoen bezig. Het staat momenteel op de tweede plaats in de Bundesliga, op 8 punten van Borussia Dortmund. Enkel Bayern München doet het beter. De eerste drie ploegen in de Bundesliga plaatsen zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League. Een haalbare kaart voor de ploeg van de frisdrankengigant, al kan een Oostenrijkse ploeg nog roet in het eten strooien.

In Duitsland krijgen de eerste drie ploegen van de Bundesliga een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League. Op dit moment zijn dat dus Bayern München, RB Leipzig en Borussia Dortmund.

Ook het Oostenrijkse broertje Red Bull Salzburg doet het goed. Het staat momenteel eerste in de Oostenrijkse competitie. De winnaar van de Oostenrijkse Bundesliga plaatst zich voor de kwalificaties van de Chamions League.

De regels van de UEFA

Het probleem: volgens de regels van de UEFA mag maar één ploeg van dezelfde sponsor aantreden in de Champions League. Een kampioen in de eigen competitie, in dit geval RB Salzburg, heeft voorrang op een vicekampioen, RB Leipzig. De Oostenrijkse ploeg liet al weten dat ze niet van plan zijn voorrang te verlenen aan hun Duitse compagnons.

Op zich geen probleem, ware het niet dat de UEFA slechts één club van Red Bull toelaat uit vrees voor competitievervalsing. Gezien RB Salzburg eerste staat in de Oostenrijkse competitie, kan het zich plaatsen voor de kwalificaties van de Champions League.

Clubs aan elkaar gelinkt

Op het einde van het seizoen zal de UEFA een beslissing nemen. De vraag is of de Europese voetbalbond de teams als onafhankelijk beschouwt. De clubs zijn formeel gescheiden, maar worden wel aan elkaar gelinkt. Zo was er de transfer van Bernardo van Salzburg naar Leipzig afgelopen zomer, waarbij de transfersom op voorhand vast lag. Dat is ondenkbaar bij twee onafhankelijke clubs. Bernando was overigens al de achtste speler die Salzburg inruilde voor Leipzig.

De geldstromen zijn een van de redenen die in het nadeel van de beide clubs spelen. Ook het feit dat de CEO van RB Leipzig, Oliver Mintzlaff, tot voor kort een kantoor had in de Red Bull Arena van Salzburg, pleit in het nadeel van beide teams.