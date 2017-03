White Star Brussels heeft tot 6 maart om schulden te betalen

Brussel - White Star Brussels heeft tot maandag 6 maart (12u) om zijn schulden af te lossen. Dat heeft de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) woensdag laten weten. Indien de club uit de eerste amateurliga (A1) daar niet in slaagt, volgt er een schorsing.

De KBVB stelde White Star vorige week in gebreke voor verschuldigde bedragen aan oud-speler Aurélien Joachim, die afgelopen zomer eieren voor zijn geld koos en een contract ondertekende bij SK Lierse. De club van sterke man John Bico werd per aangetekend schrijven aangemaand om zijn schuld te betalen. Het Uitvoerend Comité van de KBVB geeft WS Brussels tot maandag 6 maart om zijn financiële verplichtingen na te komen. Indien dat niet lukt, wordt White Star geschorst van sportactiviteiten.

In december 2016 verloor White Star de thuiswedstrijd tegen KSV Oudenaarde met 0-5 forfaitcijfers, nadat de club geschorst was omdat de financiële verplichtingen niet werden nagekomen. Een week en een dreigement tot competitieboycot later werd de schorsing opgeheven.

Vorig jaar werd White Star nog kampioen in tweede klasse, maar volgde desondanks een degradatie omdat er geen licentie betaald voetbal bekomen werd. Nu staat White Star op de voorlaatste plaats in de eerste amateurklasse.