Van Keirsbulck doodeerlijk na straffe zege in GP Le Samyn: “I was up”

Guillaume Van Keirsbulck moest heel diep gaan om de GP Le Samyn te winnen, maar kon uiteindelijk een prachtige overwinning behalen. “Het is het eerste jaar dat ik voor mezelf kan rijden. Dan doet het deugd om meteen de derde klassieker van het jaar te winnen”, aldus een tevreden winnaar.

Guillaume Van Keirsbulck reed een beresterke race. Na de wedstrijd polste VRT-journalist Renaat Schotte of dit revanche was op zijn vorige werkgever Quick-Step. “Revanche? Goh, het is anders. Vroeger reed ik in dienst en nu rij ik voor mijn eigen rekening. Ik heb bewezen dat ik het kan afmaken.” De renner kreeg ook vaak het verwijt dat hij er niet genoeg voor leefde, maar antwoordde in de GP Le Samyn met de pedalen. “Ik heb er deze winter echt voor geleefd en ben veel minder uitgeweest. Mijn vriendin heeft goed voor me gezorgd en daardoor sta ik er terug.”

Blijven ronddraaien

De renner van Wanty-Groupe Gobert won uiteindelijk in een sprint met Alex Kirsch nadat ze voorop konden blijven. “Het was een hectische sprint. Na de laatste kasseistrook zag ik de achtervolgers dichterbij komen. Ik wist dus dat we moesten blijven ronddraaien, maar hij bleef in mijn wiel zitten tot ik mijn benen stil hield. Plots ging hij aan en dan moest ik erover komen. Het was redelijk lastig.”

In het openingsweekend had de Varsenarenaar al een goed gevoel in de benen, maar deed in de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne niet mee voor de prijzen. “Ik voelde me fysiek in orde en dacht vorig weekend al dat ik goed was. Ik heb me waarschijnlijk af en toe wat laten verrassen waardoor ik te ver zat op de klimmetjes en de goede ontsnapping miste.”

Maar vandaag was Van Keirsbulck dus wel mee vooraan en kon hij het ook afmaken. “Ik heb samen met hem (Kirsch, nvdr.) voluit rondgedraaid en heb hem moed ingesproken dat we voorop zouden blijven. Het gevoel is super. Ik weet niet waarom ik zo actief was tijdens de koers, waarschijnlijk had ik gewoon een superdag. Het was al een tijdje geleden dat ik een koers gewonnen had. Winnen is altijd plezant.”

“I was up”

Net nadat hij over de meet kwam, werd hij in het Engels geïnterviewd. De vermoeidheid droop van zijn gezicht. Het was duidelijk dat de West-Vlaming diep moest gaan. “Ik heb vandaag genoeg kleren aangedaan. Vorig jaar was dat mijn fout, toen moest ik in de laatste ronde stoppen omdat ik niets meer kon. Nu had ik het wel warm.”

“Het was close, maar ik ben blij dat ik gewonnen heb. Het was een heel harde wedstrijd, maar ik heb het overleefd. Ik ben zeer tevreden. Het is het eerste jaar dat ik voor mezelf kan rijden en dan is het leuk om de derde klassieker van het jaar meteen te winnen”, waarop hij even pauzeerde en in het Engels afsloot: “Oh f***, I felt I was very tired. At the end, I was up.” Een prachtige en oververdiende overwinning voor een tevreden Guillaume Van Keirsbulck.

Lefevere: "Hij heeft het eindelijk begrepen"

Patrick Lefevere was niet te beroerd om de renner die hij deze winter nog liet gaan te feliciteren. "Het is niet moeilijk om toe te geven als iemand de sterkste is en vandaag was Van Keirsbulck onbetwistbaar de beste", klonk het op Twitter. "Eindelijk heeft hij begrepen hoe hij moet leven."