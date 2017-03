Ontzettend knap gebaar van sterren uit ‘Big Bang Theory’: ze leveren loon in zodat collega’s meer verdienen

De cast van “The Big Bang Theory”, met Melissa Rauch in het geel en Mayim Bialik in de zwarte jurk. Foto: ISOPIX

De vijf hoofdrolspelers van The Big Bang Theory staan erop om het elfde en twaalfde seizoen van de sitcom met de volledige cast af te werken. De show is een immens succes, maar twee actrices hebben hun contract nog niet getekend. Door loon in te leveren zodat zij ook beter betaald kunnen worden, hopen de vijf sterren van de show nu de twee toch weer aan boord te halen.

De vijf “originals” in de serie: Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Kunal Nayyar en Simon Helberg zouden voor elke aflevering in seizoen elf en twaalf 1 miljoen dollar betaald krijgen.

Co-sterren Mayim Bialik (die Amy Farrah Fowler speelt) en Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) zouden echter ‘maar’ 200.000 dollar elk krijgen per aflevering.

Om het verschil in loon goed te maken, willen de vijf sterren van de serie nu elk 100.000 dollar per aflevering afstaan. Op die manier zouden Bialik en Rauch tot 450.000 dollar per aflevering kunnen betaald krijgen. Ze hopen de twee actrices zo toch te overtuigen te tekenen voor de nieuwe seizoenen.