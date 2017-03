Deze vrouw ontdekte dat ze de man waar ze het meest van hield, helemaal niet bleek te kennen

Het leven van Nijole werd helemaal door elkaar gegooid toen de politie op een dag voor haar deur stond. Ze gingen meteen naar de computerkamer, waar ze meer dan 22.000 foto’s en 900 video’s van misbruikte jongens en meisjes vonden. Toen ze de agenten vroeg wat dat allemaal te betekenen had, antwoordden die: “Dat moet je aan je man vragen.”

Het is ongeveer zeven jaar geleden sinds die inval, maar de Australische Nijole Lucinskaite zegt nu pas terug zichzelf te zijn. Om de hele kwestie achter zich te laten, sprak ze openlijk over de man met wie ze jarenlang getrouwd was, de man wiens duistere geheim ook haar leven verwoestte.

“Hij bekende het meteen”, vertelde de vrouw. Niet veel later stak bij haar de angst op dat zijn dochter uit een vorig huwelijk ook een slachtoffer was, of hun kleinkinderen. Hij stond erop dat dat niet het geval was, maar de rust keerde voor Nijole pas terug toen ook de politie haar dat bevestigde.

Haar leven weer oppikken na de arrestatie van haar (inmiddels voormalige) echtgenoot was niet makkelijk. “Ik bleef alleen achter. Mijn gezicht was het gezicht dat beoordeeld werd en in vraag gesteld werd in de gemeenschap, terwijl hij netjes weggestopt was in een cel tussen gelijken.”

“Ik gaf hem eigenlijk tijd om kinderporno te kijken”

“Er is zoveel dat ik onderdrukt heb, ik wou het verhaal vertellen maar niemand wilde luisteren.” Dat publiek kreeg de vrouw nu wel tijdens de eerste conferentie ter wereld voor vrouwen wiens partners betrapt werden met kinderporno. Daar vertelde ze haar hele verhaal.

“We waren nog maar acht jaar samen en het was mijn tweede huwelijk. Ik ben het grootste deel van mijn leven een alleenstaande moeder geweest, dus ik had niet altijd een partner. Ik maakte er het beste van. Ik dacht dat ik met hem de jackpot gewonnen had.”

De vrouw zegt dat haar man heel erg slim tewerk ging. Hij moedigde haar aan om vaak op bezoek te gaan bij familie en gaf haar zoveel vrijheid dat zij zich verplicht voelde om hem diezelfde vrijheid te gunnen. “Het was pas later dat ik besefte dat ik hem zo eigenlijk tijd gaf om op zijn computer naar kinderporno te kijken.”

“Een dergelijke situatie laat je heel gedesillusioneerd achter. Ik werd voor de gek gehouden door een van de besten.”

De vrouw heeft nu nog een boodschap voor vrouwen die een gelijkaardige situatie meemaakten. “Wees niet te hard voor jezelf omdat je het niet gezien hebt, omdat de ander er waarschijnlijk constant mee bezig was om het voor jou te verbergen. Het maakt niet uit wat voor vragen je stelde over zijn acties, normaal of verdacht.”