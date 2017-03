Antwerp loopt storm: thuismatch tegen Roeselare tegen morgenochtend uitverkocht

De Bosuil zal zondag uitverkocht zijn. Er zijn al meer dan 10.000 tickets de deur uit voor de heenwedstrijd in de barrages om promotie tussen Antwerp en Roeselare. Verwachting is dat tegen morgenochtend alles is uitverkocht.

Om middernacht is de voorrangsperiode voor abonnees afgelopen en vanaf 00.01 uur is er een vrije verkoop online. De vraag is zo groot dat de kans bestaat dat er geen verkoop meer is in de fanshop morgen omdat alles al deze nacht via onlineverkoop de deur uit zal zijn. Vannacht gaan kamperen aan de Bosuil heeft dus geen zin.

Toch is er ongenoegen bij de Antwerpse fans, die maar 760 tickets krijgen voor de terugmatch in Roeselare. Bij de vorige match was dat nog het dubbel.