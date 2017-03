Ze werd vier maanden te vroeg geboren en was doodziek. Toch wist de kleine Abi alle dokters te verbazen

Ze woog nauwelijks 600 gram bij haar geboorte en paste in de hand van de chirurg die haar ter wereld bracht. Haar mama was amper 23 weken zwanger toen ze van Abigael beviel, zelfs nog binnen de wettelijke termijn voor abortus. De dokters gaven haar niet veel kans, maar Abigael bewees hen één voor één wat voor een vechter ze is.

De kleine Abigael Peters heeft met haar vijf maanden al levenservaring voor tien. Toen ze in oktober ter wereld kwam, leed het meisje aan necrotiserende enterocolitis. Haar darmen waren op drie plaatsen gescheurd en het weefsel was er al aan het afsterven.

Zes dagen na haar geboorte moest de baby al onder het mes. Het was de enige manier om haar leven te redden, al zou de operatie zelf net zo goed haar dood kunnen betekend hebben. Ondertussen is ze de datum waarop ze normaal ter wereld zou komen, 19 februari, net gepasseerd.

“We zijn akkoord gegaan met de operatie, ondanks alle risico’s, omdat we wisten dat ze het niet zou overleven zonder”, vertelt mama Louise Peters, analist bij de Britse Investec bank. “Nadat ze het operatiekwartier in ging, zaten David (de vader van Abigael) en ik in een kamer tijdens de langste drie uur van ons leven, te wachten op nieuws van de chirurgen.”

“Toen de deur openging en een van de chirurgen de kamer binnenkwam, wisten we al dat ze oke was zonder dat hij nog maar een woord gezegd had. De operatie ging zo goed als maar gehoopt kon worden en hoewel ze nog steeds heel bezorgd waren, had ze haar eerste horde genomen.” Zo werd Abi ook meteen het jongste kind ooit dat een dergelijke ingreep overleefde.

“Ons kleine meisje is een vechter. Ze is een tijdje in de intensive care gebleven en heeft nog vele hordes moeten nemen, maar ze is blijven vechten en we zijn zo blij met hoe ze het nu doet. Ze is echt ons kleine mirakel.”

De dokters blijven de kleine Abi op de voet volgen, maar de toekomst ziet er rooskleurig uit voor het meisje. “De overlevingskansen voor baby’s die op 23 weken geboren worden zijn zo laag, het geval van Abigael is dan ook zeer bijzonder”, aldus dokter Zahid Mukhtar, die het team leidde dat de operatie van Abi volbracht in het St. George ziekenhuis in Londen.